Повторное наступление на Харьков и война РФ с НАТО – 2024 год станет переломным в войне

Что говорят о войне в 2024 году и есть ли угроза повторного наступления оккупантов на Харьков.

2024 год станет переломным в войне. The Time в новой статье заявил о "разделенной Украине", тем временем ВСУ сделали заявление о вероятном повторном наступлении россиян на Харьков, а в мире переживают – кто станет следующей жертвой диктатора России Владимира Путина.

Все подробности – в эксклюзиве Виктории Гнатюк на ТСН.ua.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 2024 станет переломным в войне в Украине! Путин положил глаз на другие страны!

Глобальные риски в 2024 году

Издание The Time выпустило статью о 10 глобальных рисках 2024 года: среди них есть и "разделенная Украина". А еще этот год называют переломным в войне, однако отмечают: если Украина сейчас не мобилизует больше людей, не увеличит производство оружия и в ближайшее время не разработает реалистичную военную стратегию, то территориальные потери могут оказаться постоянными – в лучшем случае, в худшем – оккупированных территорий может стать еще больше. А еще там заявили, что удары по России могут вовлечь в войну НАТО.

"Киев сильно пострадал от уменьшения политической и материальной поддержки США и перспективы европейской помощи лишь немного лучше. Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках. По всем этим причинам в этом году Киев пойдет на большие военные риски, включая удары по большему количеству целей в России, что спровоцирует беспрецедентный ответ России и может вовлечь НАТО в конфликт", — пишет издание.

Реально ли нападение России на НАТО

На самом деле такой сценарий уже не кажется не реалистичным, ведь заявления о вероятном нападении на НАТО прозвучали не один раз. В том, что Россия не ограничится Украиной, заявила и бывшая посол США в ООН Никки Хейли и назвала, какие страны станут следующими жертвами Путина.

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"В России заявляли, когда они захватят Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. А они страны НАТО, которые ставят Америку в состояние войны. Идет речь о недопущении войны. Это всегда было именно о недопущении войны… Для того, чтобы не идти на войну, нужно ее предотвратить. И для того, чтобы помочь Украине, это стоит лишь 3,5% нашего оборонного бюджета. Всего только! Европейцы платят больше, и они должны это делать, потому что это их соседи. Но все это о недопущении войны. И мы должны быть уверены, что мы делаем все, чтобы держать Америку в безопасности и удержать нашу национальную безопасность", — заявила Никки Хейли.

Что происходит в Польше

Такие заявления Польша не игнорирует, тамошние политики уже заявляли о подготовке к вероятному прямому столкновению с Россией. В частности, в декабре 2023 года руководитель Управления национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что у них три года на подготовку к прямому столкновению с россиянами.

В то же время эксперты Немецкого общества внешней политики говорят, что у западных стран осталось от пяти до девяти лет, чтобы подготовиться к отражению атаки Москвы.

Польше уже приходилось поднимать в небо свои истребители F-16, когда Украину 2 января 2024 года массово накрыли ракетами. Там уже были опасения, что "Кинжалы" долетят и до них.

Повторное наступление на Харьковщину

Тем временем для Украины систематически предсказывают разные варианты развития событий. На днях сеть гудела после статьи издания The Telegraph о том, что россияне готовят повторное широкомасштабное наступление на Харьковщину.

Там даже назвали точную дату нового столкновения – 15 января 2024 года. В Вооруженных Силах тоже были такие опасения, но базировались они на постоянных штурмах россиян. Об этом заявлял Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

"На Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск вблизи населенного пункта Синьковка для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск", — отмечал Сырский.

Власти Харькова после выхода статьи предположения о повторном наступлении отрицают, но не исключают атак по энергетике.

Так, руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, комментируя материал Thе Telegraph, сказал, что на разных направлениях фронта в Харьковской области пока не фиксируют скопления российских войск.

"Для того, чтобы говорить о любом наступлении или планах врага, он должен сконцентрировать свои военные подразделения в том или ином направлении. Пока такой концентрации нет. Однако ситуация может меняться ежеминутно и мы, конечно, внимательно следим за этим", — отметил он.

Что говорят в ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк сообщил, что украинская разведка не подтверждает информацию источников The Telegraph. Впрочем, по его словам, определенное накопление сил враг все же производит.

"ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января ".

Резко отреагировали на заявление о наступлении 15 января в Харьковскую и в Вооруженных Силах Украины.

В частности, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии Liga.net назвал данные британского СМИ "бредом".

По его словам, журналисты "все перекрутили" и в материале нет "ничего нового". Владимир Фитьо заявил, что The Telegraph ссылается на "какие-то непонятные подразделения военной разведки" и материал "не заслуживающий внимания". А Харьков может "выдохнуть".

Взялся прояснить ситуацию и военный аналитик Петр Черник. Он заявил, что ко всему, что пишут на больших мировых площадках, нужно относиться очень предвзято и фильтровать информацию. Ведь наш враг научился "вбрасывать" нужную им информацию.

"А теперь идем от противоположного. Если даже они и приступят к наступлению, то оно возможно только в пехотном режиме. Потому что лучшая техника, которая сейчас у них есть, сосредоточена на восточном плацдарме исключительно с одной целью – у них задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Я не отменяю, что такое может произойти, но перегревать эту информацию, что это уже катастрофа, абсолютно не мудро и неправильно", — пояснил эксперт.

Напомним, оккупанты пошли в наступление под Донецком – воины ВСУ рассказали о тяжелых боях (фото, видео).

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