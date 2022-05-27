Повторное наступление на Киев: может ли Лукашенко помочь Путину снова пойти на блицкриг

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, теперь Киев будет всегда под угрозой. А советник руководителя ОПУ Алексей Арестович уточнил, что столица очень близка к России и Беларуси.

Поэтому Киев, как и северные украинские регионы, всегда будут под угрозой обстрелов и наступления. По крайней мере пока риск российской агрессии против Украины не исчезнет вообще. Эксперты добавляют, что даже вопреки провалу блицкрига со взятием Киева и Севера в феврале-марте, Путин не отказался от этих своих планов.

Однако ответ на вопрос, будет ли повторное наступление на Киев, как и дальнейшее наступление на Одесскую область, Юг, Кривой Рог и Запорожье, напрямую зависит от результатов битвы за Донбасс. По состоянию на данный момент у россиян такой возможности нет.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал советник главы МВД, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

"По данным американской разведки, в настоящее время в Украине находятся около 105 батальонных тактических групп РФ. Из них 25% сосредоточено на Луганщине. То есть у них физически нет возможностей сейчас куда-то оторваться и двигаться дальше. Поэтому от результатов этого великого сражения за Донбасс, от того, удастся ли россиянам сделать блицкриг, а я надеюсь не удастся, удастся ли им там закрепиться, насколько сильно они там увязнут… От ответов на все эти вопросы будет зависеть, будет ли когда-нибудь еще одно наступление на Киев", — считает Денисенко .

Также читайте США договариваются с Украиной об ограничении использования их оружия против РФ — Reuters

По его словам, Путин еще не дожал Лукашенко. Может ли Лукашенко вступить в эту войну? Может, но при одном условии: если он будет знать, что ровно через 2-3 дня российская армия зайдет в Киев. В других условиях Лукашенко сделает все от себя зависящее, чтобы не вступать в эту войну.

На днях, после 5-часовой встречи с Путиным в Сочи, Лукашенко неожиданно создал оперативное командование ВС Беларуси на украинском направлении, сопроводив это фразой "пока без войны".

"От того, что будет еще один генерал назначен в какой-то кабинет, на самом деле в белорусской армии ничего не поменялось. Резервистов пока никто не вызывает на собрание. А это важно, за этим следует следить. Говорить о том, что они начинают массово расконсервировать технику, тоже нельзя. Более того, учения, которые они проводят, относительно ограничены" – объясняет Денисенко.

В предыдущие годы, по словам эксперта, к подобным учениям, а они всегда проходили примерно в этот же период, белорусская армия привлекала так называемую местную терроборону и условных резервистов.

"Сейчас они даже на это не пошли, потому что Лукашенко понимает, что в белорусском обществе глубокий негатив к этой войне. И у белорусов нет желания воевать на территории Украины. Он будет и дальше предоставлять свои аэродромы, при необходимости – полигоны, казармы. Но он будет делать все от него зависящее, чтобы белорусская армия вообще не вступала в эту войну", — заключает Вадим Денисенко.

Читайте также: