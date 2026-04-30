Повторное наступление на Киев: зачем Украина строит линию обороны от водохранилища до Сум

Военный эксперт рассказал, что Россия не отказалась от намерений повторно идти на Киев

Украина усиливает защиту на северном направлении. Как заявили недавно в инженерных войсках, продолжается строительство непрерывной линии обороны от Киевского водохранилища до Сум. К работам привлечены значительные ресурсы и технические средства, чтобы исключить внезапные прорывы противника.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, речь идет именно об усилении этого направления по объективным причинам.

Угроза наступления на Киев: данные разведки

«Здесь следует понимать, что строительство линий обороны на севере страны началось не сегодня и не вчера. Что-то было построено раньше, а что-то активно строится сейчас. В этом есть огромная потребность, особенно в условиях войны. Там должны быть мощные и надежные оборонные конструкции», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

К этому он добавляет, что продолжается постоянная работа разведывательных структур — и наших, и союзников, указывающих на то, что враг не исключил возможность повторного нападения в этом направлении, а именно попыток наступления на Киев.

«Это ясно и по логике российских взглядов на войну. Давайте вспомним их намерения в 2022 году: россияне считали, если захватить столицу-Киев, то дальнейший вопрос с Украиной решается сам собой. Это такое их видение. И сейчас они от него не отказываются. Тем более, что война уже длится пятый год, ресурсы россиян тают с каждым месяцем, а результатов стратегически уровня у них нет. Поэтому противник может воспользоваться привлекательным с их точки зрения вариантом — осуществить повторное наступление на Киев, чтобы принципиально решить вопрос», — объясняет генерал-лейтенант.

Война в Украине: защита Сум и срыв планов Кремля

По его словам, накопление такого рода разведывательных данных и побудили к усилению северного направления, что сейчас і происодит.

«На пятый год войны Путин не сумел захватить ни один областной центр Украины. Он постоянно говорит о планах. И чаще всего они касаются города Сумы. То они его будут захватывать, то брать в окружение. Информации много по этому поводу. Чтобы исключить эти два вопроса и по Сумам, и по Киеву и была усилена эта работа. Главная цель — не дать противнику возможности реализовать планы такого рода, поэтому здесь существенно активизировали строительство оборонительных фортификаций», — добавляет Игорь Романенко.

По сообщению военных, к работам оборонных линий вовлечены значительные ресурсы и технические средства.

«Сколько бы это ни стоило, строить надежные инженерные сооружения нужно. А вот относительно того, кто должен это делать, я уже давно говорю, что это нужно делать силами тех, кто нарушил закон во время войны: коррупционеры, уклонисты и самовольно покинувшие воинские части. Они должны отбывать наказание не где-нибудь возле столицы или в областных центрах, а реально помогать государству — строить линии обороны, копать, грузить», — считает военный эксперт.

Фортификации не работают без людей: важность подготовки войск

Игорь Романенко отмечает, что детализировать строительство оборонительных рубежей не стоит по соображениям безопасности. Но подчеркивает, что подобная линия обороны нужна. Причем, не только на этом направлении.

«Оборонительные рубежи строятся и вокруг Днепра, и вокруг Запорожья. Наличие линий обороны — это для нас больше чем потребность. Это мы видели и видим во время боев на Донетчине: чем мощнее оборонительная линия, тем больше шансов остановить продвижение противника. Но здесь важно, что сама по себе оборонительная линия не сработает, если в ней нет личного состава. Поэтому нам нужно решать вопросы с мобилизацией, подготовкой войск и разных составляющих Сил обороны. На оборонной линии должен быть подготовлен воин со всеми необходимыми средствами ведения классической обороны», — объясняет военный эксперт.

Планы врага на Черниговщину и «зоны безопасности»

На севере находится и Черниговская область. По мнению эксперта у россиян есть планы и по этому региону.

«В планах Путина три области — Сумская, Харьковская и Черниговская. Но если сейчас боевые действия по захвату территорий россияне ведут в двух приграничных областях Харьковской и Сумской, а у Путина это называют формированием „зон безопасности“, то на Черниговскую область, которая тоже есть в этом перечне, у противника не хватает сил, и ему приходится оперировать тем, что он имеет», — заключает Игорь Романенко.

