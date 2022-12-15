Повторное наступление РФ в январе-феврале: насколько возможно и что для этого нужно России

Эксперт Михаил Самусь считает, что новое наступление РФ состоится не раньше февраля, и для этого россиянам нужна новая волна мобилизации.

Россия действительно готовит новое масштабное нападение на Украину, но вряд ли оно состоится в январе 2023-го, как прогнозируют некоторые эксперты.

Об этом заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь в интервью ТСН.ua.

"Я не поддерживаю точку зрения о наступлении РФ в январе 2023 года. Во всяком случае, до января остается не так много времени и сейчас не видно, что Россия подготовила ударную группировку, или есть какие-то усилия по подготовке такой группировки, чтобы на какой-то направлений наступать", — сказал он.

Где будут наступать?

Эксперт отметил, что в РФ осталось не так много направлений, где можно наступать. Сам выделяет Запорожское направление, Донецкую и Луганскую области и не исключает угрозы из Беларуси.

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"Это эти направления, где Россия могла бы вести повторную наступательную операцию. Пока не видно таких ударных группировок, которые могли бы сейчас взять и переломить ход боевых действий. То есть мы видим усилия под Бахмутом, но это тактические усилия, они не тянут на операцию Такие же усилия они могут попробовать и на других участках делать", — говорит аналитик.

Самусь отмечает, что ВСУ также не спят и Украина со своей стороны готовит тактические действия и операции.

"Поэтому все это выглядит не столь оптимистично для россиян. В январе я не вижу возможности для проведения операции", – говорит он.

Когда будут наступать?

Эксперт предполагает, что россияне могут пойти в наступление в конце февраля, как и в начале вторжения.

"Остается два месяца до 24 февраля, немного больше. За это время можно сформировать ударную группу из Беларуси. Как раз замерзшая почва и февральские морозы позволят оккупантам надеяться, что они смогут провести операцию в сложном рельефе, например на Волыни. Или снова Киевскую область атаковать. Теоретически это возможно. Но пока таких признаков нет", – говорит Самусь.

Что для этого нужно россиянам?

Он отмечает, что для новой наступательной операции у россиян может не хватить сил, поэтому им нужно провести новую волну мобилизации с Нового года.

"Если они создадут группировку 100 тыс. войск вместе с белорусами на белорусской территории, это означает, что они фактически этот существующий ресурс мобилизованных потратят. Им нужно будет заполнять еще огромный фронт, который существует на Донбассе, на юге, Крым оборонять". и т.д.

То есть им нужно обязательно проводить еще одну волну мобилизации. Я думаю, что она начнется сразу после Нового года. Иначе у них будет огромная проблема с человеческими ресурсами", – считает эксперт.

Кроме того, Самусь прогнозирует третью волну мобилизации в РФ в марте или апреле, которая пройдет на фоне полного краха фронта для России.

"Это будут агонистические усилия, чтобы как-то заполнить сыпающийся фронт", — подытожил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. По его словам, оккупанты либо снова нападут на Киев с севера, либо усилят атаки на Донбассе, либо будут наступать на юге. Генерал считает, что это наступление "может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — конце января".

Об угрозе нового наступления РФ предупредил и министр обороны Алексей Резников. По его мнению, Россия может начать новую волну наступления уже в феврале.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что весной россияне либо снова будут наступать из Беларуси, либо усилят свои атаки на Донбассе.

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