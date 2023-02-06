Повторное наступление России: чего ждать на Донбассе и где активизируются россияне

Недавно издание Financial Times написало, что новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение 10 дней, пока Украина не получила танков от западных партнеров.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.ua. проанализировал, как будет происходить наступление врага на Донбассе и чего следует ожидать.

​​"Россияне будут наступать из плацдарма, который они готовили 8 лет к этому – с оккупированной части Донбасса. И даже не начинать наступление, а продолжать наступление, которое они начали еще в 2014 году. Идет определенное увеличение давления россиян на участки фронта Луганской и Донецкой областей от Угледара до Купянска", — отметил он.

Эксперт говорит, что определенные наступательные действия будут проводиться вдоль всей линии фронта, причем армейцы РФ все планируют и расписывают. То есть проводятся сначала разведки, которые мы видим в районе Угледара, разведка боем в Купянске.

​​"Так же они пытаються в режиме разведки боем из-под Кременной двинуться в сторону Лимана, район Белогородки из-под Лисичанска, и продолжаются наступательные действия россиян в районе Авдеевки, Марьинки и Бахмута – все прогнозируемые действия, ничего нового не будет. Просто увеличится интенсивность этих действий. Может быть, по результатам проведенной разведки боем будут предприняты некоторые обходные маневры, допустим, это видно в районе Угледара, россияне пытаются наступать чуть западнее, для того, чтобы зайти в тыл нашим Донецким частям", — пояснил Свитан.

По словам эксперта, россияне также постараются выйти на Часовой Яр, перерезать дороги, соединяющие Бахмутский гарнизон с Константиновкой и Дружковкой. Также они постараются с севера Бахмута вдоль реки Бахмут выйти на Сиверск, выйти в районе Белогоровки.

"Больше ничего нового – все прогнозируемо, все понятно, рубежи обороны у нас готовы, резервы готовы, подходит техника, усиливаются направления, по которым россияне будут пытаться двигаться", — подчеркнул он.

Эксперт также рассказал, что россияне заходят в количестве до 3 тыс. человек в сутки на территорию Украины, и именно такое количество в сутки ВСУ необходимо ликвидировать. И после этого давление россиян пойдет на спад, к следующей волне подготовлены мобилизованные, которая уже будут ближе к лету.

Что известно о возможном новом наступлении России

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вероятное наступление России в феврале и подчеркнул, что у украинцев нет иного выбора, кроме как выстоять и победить.

Глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай заявил, что новое наступление России может произойти в любой день после 15 февраля.

Главное управление разведки Украины определило три возможных направления нового наступления России – Донецкая область, Луганская область и Запорожье.

Бывший глава Службы внешней разведки генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что для подготовки к полномасштабному наступлению России требуется от 4 до 6 месяцев.

Генерал Польши Вальдемар Скшипчак также предположил, что Россия может напасть на Украину в направлении Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

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