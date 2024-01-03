"Повторное наступление России с севера через три недели": Жданов рассказал, существует ли угроза для Чернигова и Киева

Россия способна в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на территорию Черниговщины. Об этом 2 января заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Что происходит на северной границе, достаточно ли у российской армии сил и средств, чтобы снова пойти в наступление в ближайшее время и существует ли угроза для Чернигова и Киева, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Что сказал глава Черниговской ОВА

Глава Черниговской ОВА во время пресс-конференции 2 января сказал, что Россия сейчас способна в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на территорию Черниговщины. По его словам, российские войска действительно способны мобилизовываться за короткий период времени, но стоит вопрос, будут ли они это делать.

"Сделают они это или нет, зависит и от того, насколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций. Они все видят, летают, где могут, где-то кто-то ездит, мы же этого не исключаем. Они понимают ситуацию. Фортификация 2023 года относительно фортификации 2022 года — это совсем другой уровень. Сейчас мы и дальше будем усиливать этот аспект. Чем больше мы это будем делать, тем меньше вероятность повторного захода врага на территорию Черниговской области", — рассказал Чаус.

По словам главы Черниговской ОВА, на 2023 год для строительства военных, инженерных и фортификационных сооружений было предусмотрено 363 миллиона гривен из резервного фонда госбюджета. Из них использовали более 217 миллионов гривен – это 59,9%.

Новое наступление на Черниговщину и Киев: существует ли угроза

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины пока не наблюдает формирования ударных группировок по данным направлениям, говорит Олег Жданов.

“Мы сегодня видим, что у Российской Федерации нет возможности лишнюю бригаду привлечь со своей территории, а не то что сформировать за одну-три недели наступательную группировку. Ее численность должна быть по крайней мере в два раза больше, чем входившая с территории Беларуси. То есть около 150-200 тысяч человек. С тяжелой техникой и вооружением. Это просто нереальные заявления", – рассказал Олег Жданов.

По его словам, те войска прикрытия государственной границы, которые Россия удерживает напротив Черниговской, Сумской и Харьковской областей, в Украине посчитали.

"Мы всех их знаем до солдата и автомата. Единственная наша огромная проблема – это то, что они ведут обстрелы нашей территории с помощью артиллерии и авиации и пытаются, особенно в Сумской области, вести диверсионно-разведывательную деятельность”, — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт рассказал, что сегодня российские генералы придумывают "креатив" из-за нехватки личного состава.

"Российский генерал Теплинский, руководитель группы войск "Днепр" на Херсонском направлении, придумывает креатив. Он собирает дезертиров и отказников от участия в боевых действиях на Херсонское направление. Потому что ему не хватает резерва, нечем пополнять личный состав в тех частях, которыми он командует”, — рассказал Олег Жданов.

По его словам, с военной точки зрения это был бы очень необходимый ход для России – открытие второго фронта. Для Украины это была бы катастрофа, говорит Олег Жданов.

“Но для того чтобы это делать, нужно иметь где-то 150-200 тысяч группировки с полным техническим оснащением и вооружением. И соответственно запасы боеприпасов. В этом случае РФ нужно не только полностью перейти на военные рельсы, нужно еще и объявить всеобщую мобилизацию. Если говорить, при каких условиях они могут создать там ударную группировку, то с моей точки зрения, если мы соглашаемся на переговоры и даем им оперативную паузу на три-пять лет. Тогда мы получим усиление группировок на оккупированных территориях и возможно создание ударных группировок на северо-восточных границах Украины", — говорит Олег Жданов.

Напомним, ракетные удары, нанесенные российской армией по Украине в течение последних нескольких дней, свидетельствуют о том, что страна-агрессорка изменила свою тактику.

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