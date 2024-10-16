Повылетали даже металлические двери: мощный взрыв произошел в Сваляве

Взрыв в пятиэтажке в Сваляве в Закарпатье. Один человек погиб. Рвануло в квартире на первом этаже. Взрывной волной задело подъезд и соседние дома.

Больше о последствиях и причинах рассказала корреспондентка ТСН Светлана Денищук.

Всю ночь в доме госпожи Натальи работали строители. Они разобрали остатки стены, разрушенной взрывом в соседней квартире. Мебель повреждена. Кровать нельзя восстановить. А стену до утра благодаря ребятам разобрали и восстановили.

Рвануло около обеда. К счастью, дома никого не было, говорит женщина. Стена и кусок потолка упали в комнату дочери. Взрывной волной выбило окно, разгромило дверь и все вещи в комнате.

Мощный взрыв произошел в Сваляве/Скриншот из сюжета ТСН

“На этом месте стояла кровать дочери, где она отдыхала и проводила свое время. А стена как раз упала на кровать. Мы благодарим Бога, что ее в это время дома не было”, — говорит женщина.

Взрыв произошел в квартире на первом этаже. Он был настолько мощным, что вылетели даже металлические двери в подъезде.

“Хорошо что нас не было, потому что это был страх. Все летело в одну и другую сторону. Вылетела решетка в дверь и в дверях такая вмятина", – говорит женщина.

Мощный взрыв произошел в Сваляве/Скриншот из сюжета ТСН

В квартире, где раздался взрыв, жили супруги, говорят соседи. Поселились здесь недавно. Женщина была на работе. Ее 54-летний мужчина оказался под завалами. Прибывшие на место спасатели нашли его уже без признаков жизни.

“Люди шли, но боялись, что там что-то может рухнуть или что там было. Приехала скорая, ГСЧС, полиция... Мы с погибшим не общались. Он был замкнутым человеком. Они где-то месяца четыре, может, пять здесь снимали”, — говорят соседи.

Мощный взрыв произошел в Сваляве/Скриншот из сюжета ТСН

Территория рядом с домом все еще усеяна стеклом, кирпичом и остатками мебели. Все это вместе убирают соседи. Правоохранители говорят, вероятнее всего, взрыв стал причиной утечки газа. Но окончательную причину будут выяснять эксперты.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Повылетали даже металлические двери! МОЩНЫЙ ВЗРЫВ в Сваляве!

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