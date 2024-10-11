Повышение налогов в Украине: кто будет платить больше и как это повлияет на рост цен

Верховная Рада повысила налоги. Законопроект, вызвавший много споров и среди депутатов, и среди общественности, окончательно приняли двести сорок семь голосами. Налоговые изменения будут действовать до конца того года, когда завершится военное положение.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Прокофьевой.

Налоговые изменения коснутся почти каждого кошелька в нашей стране. Прежде всего, это военный сбор. Его увеличили для всех на три с половиной процента. На цены это не отразится, но существенно ударит по нашим зарплатам, говорит экономист Олег Гетьман.

Как вырастет военный сбор

"Через некоторое время работодатели это уменьшение нивелируют, потому что будут расти заработные платы. И через определенное количество месяцев они догонят, но в настоящее время это уменьшение. Соответственно это - уменьшение спроса. Соответственно это - приведет к охлаждению нашей экономики", - говорит координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

Олег Гетьман.

ФОПы тоже заплатят больше. Причем прошлым числом. Военный сбор с физлиц-предпринимателей будут собирать уже с 1 октября. К единому налогу ФЛП первой, второй и четвертой групп должны выложить еще по 800 гривен военного сбора. Третья группа будет платить дополнительно 1% от дохода.

"Третья группа, которая и так платит 5% с оборота, будет платить 6%. Это не бедные люди, им это не будет существенно", - говорит экономист Олег Гетьман.

Новый военный сбор не коснется только зарплат военных. Так депутаты решили просто во время финального заседания, говорит Ольга Василевская-Смаглюк.

"Для второй, третьей линии обороны, Киева, Закарпатья, других мест, которые напрямую не воюют на линии фронта, для них остается военный сбор в размере 1,5%. Для тех, кто служит в зоне боевых действий, они и так освобождены от уплаты военного сбора", - говорит Ольга Василевская-Смаглюк.

Но есть те, кто выложат больше всего по новому закону. Среди них банки - согласно изменениям они должны отдать половину своей прибыли, и финансовые компании - с них ожидают четверть прибыли. Означает ли это, что банки вдруг увеличат для украинцев комиссию или повысят плату за пользование карточками, экономист Олег Гетьман, убеждает, что нет.

Рост налогов на прибыль

"Это не с маленьких мышей собирать последнее. Нет на это шансов, потому что банки заработали невероятно рекордную сумму за всю историю Украины. По итогам года это будет 160 миллиардов гривен. Столько они не зарабатывали никогда, даже если они отдадут половину, то будет 80 миллиардов чистой прибыли", - говорит Олег Гетьман.

Есть в законе и секторальные изменения. Они коснутся АЗС и пунктов обмена валют. Теперь они должны ежемесячно платить государству вперед. Причем фиксированные суммы. Цифры - будут зависеть от местоположения.

Хорошая новость для тех, кто уже успел успел оформить кэшбек по программе «Сделано в Украине». Этот доход - облагаться налогом не будет. То есть все, что упадет вам на карту за покупку украинских товаров - целиком ваше, с государством делиться не надо.

Как повышение налогов повлияет на кэшбек

Повышение налогов – вынужденный шаг в условиях великой войны, говорит глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Все украинские граждане в равной степени платят деньги для финансирования армии, для выплаты заработных плат военным. Потому что армия без денег существовать и побеждать не может", — заявил Гетьманцев.

В Правительстве сочли: от новых налогов государственная казна получит дополнительно 30 миллиардов гривен уже в этом году. Следующего – 130. Все эти средства пойдут на оборону страны.

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