Повышение пенсий, ограничение выезда за границу и снижение цен на лекарства: чего ожидать в марте

В Украине в марте ожидаются новые перемены.
В марте украинцев ожидают новые перемены. Речь идет о ценах на лекарства, повышении пенсии и ограничении выезда за границу.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Коваленко.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
С 1 марта проведут перерасчет выплат пенсионерам. Минимальная сумма повышения – 100 гривен, максимальная – полторы тысячи. Повышение коснется только так называемой "голой" пенсии, без учета надбавок. Минимальную надбавку в 100-200 гривен – получат те, чья расчетная пенсия меньше минимальной, меньше 2300 гривен. А вот максимальную надбавку получат те, у кого пенсия больше 10 тысяч гривен. Однако перечислят пенсии не всем. Нечего ждать тем, кто вышел на пенсию за последние три года; чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, это более 23 тысяч 600 гривен для работающих пенсионеров. Перерасчет их пенсий обещают в апреле.
ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ
С марта водители-мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу по новым правилам. Теперь они должны соблюдать всеобщие требования, без согласования с Минрегионом или военными администрациями. Также, с 3 марта не смогут уехать за границу художники и журналисты.
Минкульт инициировал изменения в борьбе со злоупотреблениями. И с 3 марта перестает выдавать письма содействия в Госпогранслужбу. Там посчитали, что 7% тех, кому разрешили уехать, не вернулись. Но 93% честных специалистов и реальные проекты культурной дипломатии оказались заложниками ситуации.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЛК
С 1 марта утверждается новый порядок прохождения ВЛК для военнообязанных и призывников. Речь идет о:
- направление на медицинское освидетельствование только в электронном формате;
- переход на электронный документооборот.
- Направление в ВЛК будет производиться исключительно по решению руководителей ТЦК, а также начальников центров рекрутинга ВСУ.
Как это повлияет на облик мобилизации, пока не ясно.
ИЗМЕНЕНИЯ В БРОНИРОВАНИИ
До 31 марта Правительство продлило отсрочку рабочих критически важных предприятий. Раньше она предоставлялась до конца февраля. Далее может быть либо перебронирование, либо отмена отсрочок.
А с 1 марта меняют критерии для определения критически важных предприятий. Компания может получить такой статус, если отвечает по меньшей мере трем из следующих требований: высокая доходность, стратегическая важность и минимум 250 человек штата.
- уплата налогов и сборов – не менее 1,5 миллиона евро за отчетный год;
- поступления в иностранной валюте – от 32 миллионов евро в год;
- стратегическое значение для государства или выполнение мобилизационных задач;
- отсутствие задолженности перед бюджетом;
- количество работников – не менее 250 человек;
- средняя зарплата – не ниже средней в регионе за предыдущий квартал.
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВО
На 30% снизят отпускные цены на 100 популярнейших украинских лекарственных средств. В частности, в этом списке есть лекарства, применяемые против кашля и простудных заболеваний, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и другие.
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