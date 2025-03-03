Повышение пенсий, ограничение выезда за границу и снижение цен на лекарства: чего ожидать в марте

В марте украинцев ожидают новые перемены. Речь идет о ценах на лекарства, повышении пенсии и ограничении выезда за границу.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Коваленко.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

С 1 марта проведут перерасчет выплат пенсионерам. Минимальная сумма повышения – 100 гривен, максимальная – полторы тысячи. Повышение коснется только так называемой "голой" пенсии, без учета надбавок. Минимальную надбавку в 100-200 гривен – получат те, чья расчетная пенсия меньше минимальной, меньше 2300 гривен. А вот максимальную надбавку получат те, у кого пенсия больше 10 тысяч гривен. Однако перечислят пенсии не всем. Нечего ждать тем, кто вышел на пенсию за последние три года; чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, это более 23 тысяч 600 гривен для работающих пенсионеров. Перерасчет их пенсий обещают в апреле.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ

С марта водители-мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу по новым правилам. Теперь они должны соблюдать всеобщие требования, без согласования с Минрегионом или военными администрациями. Также, с 3 марта не смогут уехать за границу художники и журналисты.

Минкульт инициировал изменения в борьбе со злоупотреблениями. И с 3 марта перестает выдавать письма содействия в Госпогранслужбу. Там посчитали, что 7% тех, кому разрешили уехать, не вернулись. Но 93% честных специалистов и реальные проекты культурной дипломатии оказались заложниками ситуации.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЛК

С 1 марта утверждается новый порядок прохождения ВЛК для военнообязанных и призывников. Речь идет о:

направление на медицинское освидетельствование только в электронном формате;

переход на электронный документооборот.

Направление в ВЛК будет производиться исключительно по решению руководителей ТЦК, а также начальников центров рекрутинга ВСУ.

Как это повлияет на облик мобилизации, пока не ясно.

ИЗМЕНЕНИЯ В БРОНИРОВАНИИ

До 31 марта Правительство продлило отсрочку рабочих критически важных предприятий. Раньше она предоставлялась до конца февраля. Далее может быть либо перебронирование, либо отмена отсрочок.

А с 1 марта меняют критерии для определения критически важных предприятий. Компания может получить такой статус, если отвечает по меньшей мере трем из следующих требований: высокая доходность, стратегическая важность и минимум 250 человек штата.

уплата налогов и сборов – не менее 1,5 миллиона евро за отчетный год;

поступления в иностранной валюте – от 32 миллионов евро в год;

стратегическое значение для государства или выполнение мобилизационных задач;

отсутствие задолженности перед бюджетом;

количество работников – не менее 250 человек;

средняя зарплата – не ниже средней в регионе за предыдущий квартал.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВО

На 30% снизят отпускные цены на 100 популярнейших украинских лекарственных средств. В частности, в этом списке есть лекарства, применяемые против кашля и простудных заболеваний, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и другие.

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