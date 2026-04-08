Повышение пенсий в 2026 году в Украине: кто получил надбавку, а кому не добавили ничего

Повышение пенсий в 2026 году в Украине

Индексация пенсий-2026 завершена, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обнародовал ее официальные итоги. Удалось ли государству догнать цены, и кому на этот раз повезло больше других? Сайт ТСН.ua разобрался в цифрах, стоящих за новой пенсионной реальностью.

На сколько выросли пенсии в 2026 году: от 93% до 648 гривен

По информации ПФУ, в этом году повышение пенсий получили 9,5 млн. пенсионеров или 93% от общего количества. Средний размер повышения составил 648 грн 93 коп., а средняя пенсия после индексации выросла до 7137 грн 26 коп., она на 10% больше, чем было год назад. Учитывая, что, по данным Госслужбы статистики, инфляция за 2025 год составила 8%, это означает: состояние среднестатистического украинского пенсионера арифметически возросло.

Почему увеличение выплат оказалось в среднем всего 10%, а не 12,1%, как было предусмотрено постановлением Кабмина №236? В ПФУ объяснили: индексация на 12,1% касалась только «чистой» пенсии каждого пенсионера, то есть без доплат и надбавок — за сверхурочный стаж работы (это самая распространенная надбавка), за особые заслуги (орден, почетное звание и т.п.), за доплаты к минимальной пенсии 5 и 5 30 лет для женщин). Пенсия с доплатами и надбавками называется «пенсионная выплата». Пенсия не может быть больше, чем пенсионная выплата, может быть только меньше или равна пенсионной выплате. Поэтому 12,1% повышения получили отработавшие ровно 35 (30) лет и не имеющие доплат за особые заслуги.

Пенсии проиндексировали не всем и не все равно. Выплаты не пересматривались для лиц, которым пенсия была назначена с начала 2026 года, а также для тех, чья пенсия уже достигла максимального размера (25950 грн) и специальные пенсии — прокурорам и пожизненное содержание судьям. Для пенсионеров, для которых пенсия была назначена в 2021–2025 годах, применен сниженный коэффициент перерасчета. Пенсии за 2021-22 годы проиндексированы на 6,1%, за 2023 год — на 4,8%, за 2024 год — на 3,6%, за 2025-й — на 2,4%.

По объяснению Министерства социальной политики это сделано для уменьшения диспропорции между пенсиями. Потому что средние показатели заработной платы для расчета пенсий за последние годы значительно выше, чем те, которые использовались 10–15 лет назад, и они уже частично учитывают инфляцию последних лет. Согласно этой логике, среднее повышение пенсий, назначенных до 2021 года, составило 631 грн, оно коснулось трех пенсионеров из четырех. Меньшие суммы — от 290 до 324 грн — получили от 3% до 3,5% процентов пенсионеров, в зависимости от года назначения пенсии, подразумевается в 2021–2025 годах.

Минимальное повышение было 100 грн, максимальное — 2595 грн (один прожиточный минимум для нетрудоспособных, эти суммы установлены постановлением Кабмина №236).

Повышение пенсий в Украине: кому было густо, кому почти, а то и вовсе пусто

Если сопоставить данные ПФУ о количестве пенсионеров по размеру пенсий с итоговыми данными ПФУ по индексации пенсий в 2026 году, то расчеты показывают: примерно у половины касающихся повышения, а это 4,7 млн пенсионеров, пенсионные выплаты выросли на 400–700 грн. Среди них в основном «старые» пенсионеры (вышли на пенсию до 2021 года) со средним стажем работы (35-40 лет). Эта группа больше всего повлияла на средний показатель повышения почти в 649 грн.

Вторая по количеству группа получила минимум — всего 100 грн. Таких около 2,8 млн человек или 30%, почти каждый третий. В нее входят как «молодые» пенсионеры 2024–2025 годов выхода на пенсии из-за низкого коэффициента индексации, так и те, у кого расчетная пенсия ниже минимальной.

Вдвое меньшее количество пенсионеров — 1,4 млн или 15%, имеют значительное повышение от 1000 грн до максимальных 2595 грн. Сюда входят пенсионеры с высокими официальными зарплатами (в 2,5–3 раза и выше средних), военные пенсионеры разных категорий, чернобыльцы (инвалиды-ликвидаторы, не путать с пострадавшими от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году).

Наконец 5% пенсионеров или 0,6 млн человек не добавили ничего, потому что они вышли на пенсию в январе-феврале 2026 года или уже имеют пенсионный максимум в 25950 тыс. грн.

Почему большие пенсии после индексации выросли больше, чем небольшие? Здесь работает арифметика. Очевидно, что 12,1% от пенсии в 5000 грн — это вдвое меньше 12,1% от пенсии в 10000 грн: соответственно 605 грн и 1210 грн.

Индексация пенсий против инфляции

Действительно ли индексация пенсий оказалась больше, чем рост цен в течение года? И да, и нет.

Член Экономического дискуссионного клуба заслуженный экономист Украины Олег Пендзин считает более правильным сравнение индексации пенсий с подорожанием за год продовольственной корзины плюс повышение цен на лекарства.

«Именно эти две составляющие самые значительные в повседневных расходах пенсионеров, — аргументировал Олег Пендзин. — Подавляющее большинство пожилых людей не часто обновляют гардероб или гаджеты, ремонтируют жилье и т.д. А вот расходы на продукты и лекарства преобладают в пенсионерском бюджете. Реально пенсионные выплаты выросли в среднем на 10%, это даже несколько меньше, чем выросли цены на продуктовую корзину в 2025 году, по данным Госстатистики, они выросли на 10,2%. А январь и февраль прибавил еще 1,7% подорожания, в марте ожидается не менее 1,5%. То есть уже около 13,5%. Благодаря введению с 1 марта 2025 года государственного регулирования на часть лекарства и госпрограмме „Доступные лекарства“, средняя стоимость препаратов выросла не более чем на 7%. Но в список не входят средства для скорой помощи или лечения острых симптомов. Это анальгетики, жаропонижающие, лекарства для быстрого снижения давления, антибиотики и так далее. Импортные препараты могли подорожать даже на 20–30%.

Эксперт сравнил покупательную способность средней пенсии год назад и после мартовской индексации на примере ежедневных продуктов питания, колебания цен на которые не сезонны, как, например, на овощи, яблоки, куриные яйца. Мониторинг средних цен Госслужбой статистики показывает, что хлеб (батон) за год подорожал на 15%, мясо (курятина как самая доступная для пенсионеров) — плюс 16%, молоко — плюс 17%, сахар — плюс 15%, макароны — плюс 14%.

Теперь за всю проиндексированную среднюю пенсию в 7137 грн можно купить меньше на 10 хлебов, чем на прошлогоднюю среднюю пенсию в 6488 грн (было 263 батона, стало 253), меньше на две курицы весом 1,5 кг (было 47 тушек, стало 45), меньше на 9 130) и так далее.

Несколько утешает стоимость ежедневных продуктов питания, колебания цен на которые сезонные — это овощи борщового набора и куриные яйца. В известных торговых сетях-дискаунтерах, называемых в народе «пенсионерскими», цены на овощи и яйца остались примерно такими, как в прошлом году, а на лук и капусту они даже ниже. Так что, по крайней мере, яиц (из лотка, а не в картонном контейнере на 10 шт., они дороже) на среднюю проиндексированную пенсию можно приобрести на сто штук больше, чем в прошлом.

Повышение пенсий: будут ли средства в рассрочку

Олег Пендзин отвечает утвердительно.

«Да, в Пенсионном фонде Украины сейчас достаточно средств, хотя индексация пенсий требует дополнительно около 7 млрд. грн. ежемесячно, — подсчитал эксперт. — Если год-два назад средства на выплату пенсий были в определенной степени за счет многомиллиардной международной макрофинансовой помощи, то теперь бюджет ПФУ заполняется начислениями единого социального взноса на зарплаты благодаря их росту».

Олег Пендзин напомнил: по закону во время действия военного положения правительство имеет право не производить индексацию социальных выплат, в том числе и пенсий. Но это сделано в пятый раз за пять последних лет, чтобы не допустить еще большего снижения уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения. К сожалению, у 85% пенсионеров индексации этого года хватит, образно говоря, на дополнительную сотню яиц, а у некоторых — всего на полтора десятка. Но таковы сегодняшние реалии, которые показывают: пенсионная система Украины нуждается в кардинальных реформах.

Напомним, что украинцы могут получать пенсию либо через банки, либо через отделение почтовой связи. Все больше пенсионеров выбирают банки и получение денег на карты.