Повышение пенсий в июле: кто получит надбавки и как увеличить выплаты

В июле у некоторых пенсионеров увеличатся выплаты / © ТСН

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В июле массового повышения пенсий в Украине не ожидается, поскольку плановая индексация уже была проведена в марте. Однако для значительного числа пенсионеров выплаты будут увеличиваться в индивидуальном порядке.

Об этом говорится в статье на сайте ТСН.ua.

Пенсии в Украине: кто получит надбавки в июле

Пенсионерам, которым в июле исполнится 70, 75 или 80 лет, автоматически начнут начислять ежемесячные доплаты. Размер этих выплат зависит от возраста:

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для лиц в возрасте от 70 до 74 лет — 300 грн ;

для лиц в возрасте от 75 до 79 лет — 456 грн ;

для лиц в возрасте от 80 лет — 570 грн.

Основное условие для получения этих денег — общая сумма ежемесячной пенсии гражданина не должна превышать 10 340 грн.

Новые правила для неработающих пенсионеров в возрасте 65 лет

Неработающие пенсионеры, которым в июле исполняется 65 лет, имеют право на особые условия. При наличии необходимого страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) они получают право на пенсию в размере не менее 40% от минимальной заработной платы. На сегодняшний день этот показатель составляет 3 458,8 грн. Если текущая пенсия человека уже превышает эту планку, то дополнительной надбавки, очевидно, не будет.

Эта надбавка также начисляется системой автоматически, поэтому обращаться куда-либо и собирать справки не нужно. Однако по чисто техническим причинам (например, если день рождения человека — 26 июля, а выплата пенсий в регионе традиционно осуществляется в период с 4 по 25 число), официальный перерасчет и доплата задним числом будут отражены в кассовых ведомостях уже с августа.

Перерасчет для работающих пенсионеров: почему важна дата 15 июля

Отдельный механизм действует для тех, кто продолжает работать, находясь на заслуженном отдыхе. Если работающий пенсионер не попал под общий автоматический перерасчет пенсий в апреле (поскольку на тот момент он проработал всего 22 месяца после назначения выплат), он имеет законное право не ждать до апреля 2027 года. Увеличить свои выплаты можно уже в июле в индивидуальном порядке, если с момента последнего перерасчета наконец прошло полных 24 месяца.

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Как официально пояснили в Пенсионном фонде Украины, если по состоянию на 1 марта (момент подсчёта данных для апрельского автоматического перерасчёта) у пенсионера не было полных 24 месяцев нового официального стажа, компьютерная программа автоматически пропустила его. Как только эти 24 месяца официально накопятся (например, в мае или июне), человек получает законное право инициировать перерасчет самостоятельно.

Здесь начинает действовать четкое временное правило подачи документов:

Если подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд до 15 июля включительно , пенсию пересчитают непосредственно с 1 июля. То есть повышенную сумму человек гарантированно получит за весь июль;

Если подать заявление позже, а именно после 15 июля, индивидуальный перерасчет будет произведен уже с 1 августа.

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