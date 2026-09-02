Повышение пенсий в сентябре 2026 года: кто получит доплаты в размере более 5600 грн и как их оформить

В сентябре пенсионеров ждут надбавки

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В сентябре 2026 года доходы большинства из почти 10-миллионной армии украинских пенсионеров останутся без изменений. В то же время отдельные категории граждан имеют право на дополнительные выплаты — как автоматические, так и по заявлениям в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом говорится в статье на сайте ТСН.ua.

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Кто должен подать заявление в ПФУ для получения доплат

Для оформления отдельных видов надбавок пенсионерам или их представителям необходимо лично обратиться в органы ПФУ с соответствующим заявлением и подтверждающими документами.

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Право на дополнительные денежные выплаты имеют:

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет , которые, согласно заключению врачебно-консультативной комиссии (ВКК), нуждаются в постоянном постороннем уходе — доплата 1 038 грн .

Военные пенсионеры (получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности), которые не работают, не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и содержат несовершеннолетних детей или нетрудоспособных членов семьи — доплата 1 297,50 грн на каждого такого человека.

Борцы за независимость Украины в XX веке, которые во времена коммунистического режима подверглись репрессиям из-за политических или религиозных убеждений (заключение, принудительное помещение в психиатрические учреждения) и впоследствии были реабилитированы — надбавка в размере 5 667,51 грн.

Автоматические надбавки за возраст и стаж

Ряд доплат в сентябре будет начисляться в автоматическом режиме, без необходимости посещения Пенсионного фонда.

1. Возрастные надбавки

Пенсионерам, достигшим соответствующего возрастного рубежа, ежемесячно автоматически начисляются следующие суммы:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Важное условие: общий ежемесячный размер пенсионных выплат гражданина не должен превышать 10 340 грн.

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2. Гарантированные выплаты лицам в возрасте 65 лет и старше

Неработающие пенсионеры, которым в августе исполнилось 65 лет, при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) имеют право на минимальную пенсию в размере 4 213 грн.

Если текущая пенсия человека ниже этой отметки, ПФУ автоматически рассчитает и добавит необходимую сумму. Однако если текущий размер выплат уже превышает 4 213 грн, надбавка не назначается.

Подробнее читайте в материале: У кого вырастут пенсии, какими будут зарплаты и «взлетят» ли цены на продукты: чего ожидать в сентябре 2026 года

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