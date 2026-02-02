Повышение пенсий в Украине: когда вырастут выплаты и на сколько

В Украине в марте проиндексируют пенсии в марте

Главной новостью февраля для украинских пенсионеров станет официальное сообщение Кабмина об окончательном коэффициенте индексации. Хотя само повышение традиционно стартует с 1 марта, в феврале правительство должно обнародовать точные цифры. По предварительным расчетам экспертов, пенсии могут проиндексировать на 11,5-14%, однако реальность может оказаться несколько скромнее.

Об этом говорится в материале ТСН.ua

Формула индексации

По закону, формула перерасчета базируется на двух показателях: 50% темпов роста средней зарплаты за последние три года и 50% уровня инфляции за прошлый год.

Инфляция: по данным Госстата, в 2025 году она составила 8% (это добавляет 4% к коэффициенту).

Зарплата: данные еще прорабатываются, но эксперты прогнозируют рост на уровне 14-20% (что дает еще 7-10%).

Следовательно, общий показатель индексации ориентировочно составит более 11%. Однако важно помнить: процент добавляется только к основному ("заработанному") размеру пенсии. Все надбавки — за стаж, почетные звания или донорство — под индексацию не подпадают.

Ограничения, которые останутся

Правительство, вероятно, сохранит прошлогодние лимиты, чтобы сбалансировать бюджет:

Минимальная сумма повышения: ожидается на уровне 100 грн .

Максимальная сумма повышения: не может превышать 1500 грн .

Максимальная пенсия: ограничена десятью минимальными — 25 950 грн.

Кто получит доплаты уже в феврале?

Пока страна ждет марта, в феврале продолжают действовать две постоянные нормы автоматического перерасчета:

Возрастные надбавки (для тех, кому "стукнуло" 70+). Тем, кому в январе или феврале исполняется 70 лет и больше, назначат ежемесячную компенсацию. Она начисляется со дня, следующего после дня рождения:

70-74 года: +300 грн;

75-79 лет: +450 грн;

80 лет и старше: +570 грн.

Гарантии для 65-летних (с полным стажем). Неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые имеют необходимый стаж (35 лет для мужчин и 30 для женщин), по закону должны получать пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты. Поскольку минималка с 1 января 2026 года выросла до 8647 грн, то такая гарантированная выплата теперь составляет 3458,8 грн. Если основная пенсия ниже этой цифры, разницу добавят автоматически.

Обе эти надбавки начисляются без личного визита в Пенсионный фонд. Система обрабатывает данные автоматически на основе вашей даты рождения и стажа.

