Повышение штрафов за подделку COVID-сертификатов и "красная зона" в Раде: какие вопросы рассмотрят нардепы 2 ноября

Повышение штрафов за подделку COVID-сертификатов и "красная зона" в Раде: какие вопросы рассмотрят нардепы 2 ноября

Внеочередное заседание Рады созывает Владимир Зеленский.

Народные депутаты 2 ноября соберутся на два заседания – пленарное и внеочередное. Верховная рада соберется в 10:00 и 16:00, соответственно.

Повестка дня заседания парламента, обнародованная на сайте Верховной Рады.

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Так, народные депутаты продолжат рассматривать в первом чтении поправки в проект госбюджета-2022. Далее повестка предусматривает устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах:

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении совместной работы близких лиц" (законопроект № 2203);

"О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" (законопроект № 5459-1);

"О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (законопроект № 5599).

В 16:00 должно начаться внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по требованию президента Украины Владимира Зеленского. В перечне 13 вопросов, посвященных, в частности, противодействию COVID-19.

В частности, как говорится в сюжете ТСН.Ранок парламентарии рассмотрят законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов и должны принять постановление, по которому в Раду с 15 ноября будут пускать только с "ковид-сертификатами". Если справки о прививках нет, то пригодятся ПЦР-тест или тест на антиген. Ограничения будут касаться и народных депутатов, и работников аппарата ВР, и журналистов.

Сейчас коронавирусом болеют семь народных депутатов, точное количество вакцинированных пока неизвестно. Однако в стенах парламента будут работать мобильные бригады, которые будут прививать и проводить экспресс-тесты на коронавирус. К тому же, рядом с парламентом откроют еще несколько пунктов вакцинации, где смогут привиться все желающие.

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С 15 ноября в парламент будут впускать только с COVID-сертификатами | Новости Украины

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