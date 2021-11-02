Повышение штрафов за подделку COVID-сертификатов и "красная зона" в Раде: какие вопросы рассмотрят нардепы 2 ноября

Внеочередное заседание Рады созывает Владимир Зеленский.
Народные депутаты 2 ноября соберутся на два заседания – пленарное и внеочередное. Верховная рада соберется в 10:00 и 16:00, соответственно.
Повестка дня заседания парламента, обнародованная на сайте Верховной Рады.
Так, народные депутаты продолжат рассматривать в первом чтении поправки в проект госбюджета-2022. Далее повестка предусматривает устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах:
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении совместной работы близких лиц" (законопроект № 2203);
- "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" (законопроект № 5459-1);
- "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (законопроект № 5599).
В 16:00 должно начаться внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по требованию президента Украины Владимира Зеленского. В перечне 13 вопросов, посвященных, в частности, противодействию COVID-19.
В частности, как говорится в сюжете ТСН.Ранок парламентарии рассмотрят законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-документов и должны принять постановление, по которому в Раду с 15 ноября будут пускать только с "ковид-сертификатами". Если справки о прививках нет, то пригодятся ПЦР-тест или тест на антиген. Ограничения будут касаться и народных депутатов, и работников аппарата ВР, и журналистов.
Сейчас коронавирусом болеют семь народных депутатов, точное количество вакцинированных пока неизвестно. Однако в стенах парламента будут работать мобильные бригады, которые будут прививать и проводить экспресс-тесты на коронавирус. К тому же, рядом с парламентом откроют еще несколько пунктов вакцинации, где смогут привиться все желающие.