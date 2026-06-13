Повышение стоимости проезда в Киеве: почему проездной от КГГА может стать одним из самых дорогих в Европе

Проезд в Киеве по 30 гривен уже за месяц может стать реальностью

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Киев близится ко дню повышения стоимости проезда в общественном транспорте. По планам городских властей, 15 июля стоимость разовой поездки вырастет почти в четыре раза — от 8 до 30 гривен. То есть, до существенного роста тарифов остался месяц.

Этот рост будет ощутим для кошельков киевлян, ведь стоимость месячного проездного будет составлять почти 5 тысяч гривен, что сделает его одним из самых дорогих в Европе. Также планируют ввести пересадочный билет за 60 гривен, который позволит в течение 90 минут безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом.

Что предлагают активисты: альтернативные тарифы на проезд

Город уже прошел процедуру общественных обсуждений, где звучали вполне полезные и реалистичные предложения по более выгодной для киевлян системе оплаты проезда.

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Представители ОО «Пассажиры Киева» предлагали перейти на европейскую систему оплаты, при которой пассажиры, часто пользующиеся общественным транспортом, смогут существенно экономить, а не тратить ежедневно сотни гривен только на проезд.

Активисты предлагали альтернативу — ввести проездные билеты стоимостью 1000 гривен в месяц. Приобретя такой проездной, пассажир в течение месяца свободно пользуется общественным транспортом. Это гораздо выгоднее, чем тратить на проездной почти 5 тысяч гривен в месяц, как предлагают в КГГА.

Кроме того, активисты предложили новую тарифную сетку:

20 грн — разовый билет на 45 минут (базовый тариф);

30 грн — пересадочный билет на 90 минут;

80 грн — билет на сутки.

Но похоже, что городские чиновники не согласятся с предложением активистов, хотя и декларировали, что рассмотрят все предложения, которые будут поступать от киевлян во время обсуждения. Напомним, что городские власти уже прошли все общественные процедуры, необходимые для повышения тарифов.

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Активисты: «Чиновники делают вид, что нас слушают»

«97% присоединившихся к общественным обсуждениям киевлян высказались против предложенных КГГА тарифов на проезд. В частности, более 100 человек, а это четверть голосовавших, выступили с предложением учесть видение „Пассажиров Киева“. Но энтузиазма в этом отношении со стороны властей не наблюдалось. Понимаете, общественные обсуждения — это обязательная процедура, но чиновники, к сожалению, не обязательно должны принимать это во внимание и что-либо учитывать», — рассказывает ТСН.ua Александр Гречко, соучредитель ОО «Пассажиры Киева».

Он добавляет, что общественное обсуждение вопроса повышения тарифов на проезд, к сожалению, просто будет использовано для того, чтобы всем нам сказать: «А этот вопрос мы с общественностью обсуждали».

«В целом настроение по поводу будущих тарифов на проезд пессимистично. В том смысле, что никакой корректировки того, что предложили городские власти, к сожалению, не будет. Все будет исключительно в том формате, как было представлено КГГА. То есть, с 15 июля киевляне получат один из самых дорогих в Европе проездных и стоимость разовой поездки 30 гривен, а также абсолютно нелогичный пересадочный билет за 60 гривен. Все озвученные в мэрии параметры, вероятно, будут утверждены», — отмечает Александр Гречко.

Он констатирует, что, к сожалению, нет ощущения, что город примет во внимание предложения активистов.

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«Сначала были мнения, что они поставят цену в 30 гривен, посмотрят на реакцию людей — а мы видим, какая она на самом деле есть, — и мэр победно выйдет и скажет: „Но нельзя такой тариф, нужно меньше, нужно адекватнее для людей ставить тариф“. Но сейчас я не вижу, что так может быть. Нет таких перспектив. Несмотря на то, что мы на разных уровнях доносим свою позицию в КГГА. И на разных встречах, рабочих группах публично об этом говорим. Чиновники делают вид, что нас слушают, кивают головами, а делают то, что уже запланировали или кто-то сверху запланировал», — объясняет Александр Гречко.

Повышение стоимости проезда в Киеве: как могут принять новые цены

К этому он добавляет, что исследовал архивы 2018, когда в Киеве в последний раз повышали стоимость проезда до 8 гривен, и соответствующий документ подписывал мэр Виталий Кличко.

«Тогда соответствующее распоряжение мэра о повышении тарифов было утверждено в начале июля, а обнародовали его 14 июля, за день до подорожания. Думаю, что КГГА будет действовать по аналогичному сценарию. Сейчас они еще проходят все необходимые нормативные процедуры, а после этого, в начале июля, мэр подпишет документ, и где-то 14 июля распоряжение опубликуют, поставив киевлян перед новыми ценниками за проезд и без альтернативы. Нам останется только изучать последствия этого решения и его влияние на жителей. А оно положительным не будет», — объясняет Александр Гречко.

Что говорят в КГГА о новых ценах на проезд

ТСН.ua поинтересовался у КГГА, будут ли учтены предложения киевлян и активистов по поводу будущих тарифов на проезд.

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В Департаменте экономики и инвестиций заверили, что предложения по тарифам на проезд от общественности еще изучаются.

«Предложений во время обсуждения поступило очень много. Они изучаются специалистами, и по этому поводу готовится объемный отчет — отдельно по каждому из предложенных предложений. Все находится в работе, и говорить о результате еще рано. Отчет, согласно действующему законодательству, должен быть обнародован. Кроме того, относительно будущих тарифов продолжается регуляторная процедура», — сообщили ТСН.ua в Департаменте экономики и инвестиций.

Дата публикации 22:00, 24.05.26 Количество просмотров 26 Цены на проезд-х4! Вот куда пойдут эти деньги!

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