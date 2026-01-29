Повышение зарплат-2026: кто стал новым "средним" классом в Украине

Зарплаты в Украине / © УНИАН

Реклама

Вскоре многие украинцы, которые получают зарплату из государственного бюджета, почувствуют, как повлиял на их личный кошелек рост с 1 января минимальной зарплаты (МЗП). В начале февраля они получат новые повышенные заработки. Решением Правительства МЗП должна увеличиться на 647 гривен брутто, до 8647 грн. и на 498 грн после вычета налогов, или до 6160 грн.

Кто на бюджете

По данным министерства экономики и Государственной службы статистики, всего в Украине в государственном секторе (без учета силового блока) работает 2,6-2,8 миллиона человек. Из них подавляющее большинство те, чьи зарплаты начисляют в соответствии с единой тарифной сеткой (ЕТС) и около 240 тысяч человек — госслужащие и работники местного самоуправления. Их зарплаты регулируются не ЕТС, а отдельной нормативной базой.

Напомним: единая тарифная сетка имеет 25 разрядов, от самого низкого первого (уборщица, разнорабочий и т. п.) до самого высокого 25-го (ректор национального вуза). Система расчетов зарплат в бюджетной сфере сложная. К должностному окладу, который является постоянным для каждого разряда ЕТС, добавляются различные надбавки: за выслугу лет, интенсивность и престижность профессии, доплаты, премии и т. п. В итоге может набежать сумма, которая вдвое и более превышает оклад.

Реклама

Оклад самого низкого 1 разряда, согласно постановлению Кабмина №4 от 2 января 2026 года, составляет всего 3470 грн, с 1 января 2026 года он увеличился на 275 грн. Далее оклады растут путем умножения на коэффициент повышения. Например, для 2 разряда коэффициент равен 1,09, для 10-го — 1,82, для 20-го — 3,63 и для самого высокого 25-го — 4,51.

Для наглядности объединим все 25 разрядов ЕТС в три группы: низкооплачиваемые с окладами намного меньше МЗП (1-12 разряды), оклады средние (13-18 разряды) и высокие (19-25 разряды).

Первая группа самая многочисленная, назовем ее «Массовый сектор» (1-12 разряды), это основа бюджетной сферы. Сюда входят не только технический персонал (уборщицы, гардеробщики), но и молодой учитель, медсестра, фельдшер, библиотекарь, воспитатель детсада. Оценочное количество 1,8-2 млн человек. Доля примерно 70-75% от всех гражданских бюджетников.

Это именно та категория, где царит «уравниловка». Почти два миллиона людей получают доплату до минималки или находятся в пределах 1-2 тысяч грн над ней. Для бюджета это самая большая статья расходов на зарплаты, и именно из-за такого количества людей государству трудно поднять оклад 1 разряда даже на 500 грн, потому что суммарно это выливается в миллиардные расходы ежемесячно. После повышения минимальной зарплаты их заработки увеличатся на 647 грн за счет роста МЗП. У педагогов, медиков и социальных работников повышение будет больше, об этом далее.

Вторая группа «Опытные специалисты» (13-18 разряды). Это учителя и врачи первой и высшей категории, ученые среднего звена, от научного до главного сотрудника, ведущие художники. Оценочное количество 450-550 тысяч человек, доля примерно 18-20%. Это средний класс бюджетной сферы. Зарплаты увеличатся на 624 грн для 13 разряда, на 665 для 14 разряда и на 894 грн для 18 разряда. Речь о библиотекарях, архивариусах, методистах, инженерах, бухгалтерах, артистах и так далее.

Третья группа «Руководители и наука» (19-25 разряды). В нее входят заведующие отделениями больниц, директора школ, профессора, ректоры, академики и члены-корреспонденты Академии наук Украины. Оценочное количество: 100-150 тысяч человек, доля: примерно 5-7%. Это самая маленькая группа. Именно здесь ЕТС работает более-менее адекватно, создавая дистанцию от минималки, но даже эти цифры проигрывают рыночным зарплатам топ-менеджмента в частном бизнесе.

С января 2026 года базовый оклад у 19 разряда повысился на 940 грн (до 11867 грн), минимальная зарплата (оклад+20% надбавок) — на 1128 грн (до 14240 грн), максимальная зарплата (оклад+80% надбавок) — на 1692 грн (до 21360 грн). Для 25 разряда минимальное повышение будет на 1241 грн (до15650 грн), а максимальное с учетом всех надбавок (110% оклада) — на 2607 грн, до 32865 грн.

Реклама

Тройка незаменимых

Впрочем, государство сделало исключение для специалистов-бюджетников в трех отраслях: это педагоги, медики и социальные менеджеры. У них зарплаты вырастут гораздо больше, чем в среднем по бюджетной сфере.

Повышение зарплат педагогам

Их в Украине, по статистике, более 400 тысяч. Согласно постановлению Кабмина №1749, должностные оклады преподавателей выросли на 30% за счет нового базового тарифа ЕТС и специального коэффициента. Также добавилась фиксированная доплата «за стойкость» в 2600 грн (в прифронтовой зоне 5200 грн). Рост касается: учителей школ, гимназий, лицеев, воспитателей детских садов, преподавателей учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования, педагогов внешкольного образования (кружки, секции), преподавателей высших учебных заведений. Теперь минимальная зарплата начинающего учителя

Для преподавателей вузов зарплаты выросли так: ассистент без ученой степени (16 разряд) — до 13500 грн (+3400 грн), профессор доктор наук (20 разряд) — до 33200 грн (+6900 грн).

Реклама

Повышение зарплат медикам

Тех, кто спасает здоровье людей, насчитывается почти полмиллиона. Из них врачей около 100 тысяч, фельдшеров и медсестер — 270 тысяч, младшего персонала (бывшие санитарки, теперь младшие медсестры и медбратья) — еще до 130 тыс. У медработников прирост зарплат самый большой. Правительство отказалось от расчетов через коэффициенты ЕТС и установило для врачей минимальную фиксированную планку в 35000 грн брутто при полной нагрузке (ставка). На руки не менее 26950 грн (+11550 грн). Для среднего персонала (медсестры, фельдшеры) — не менее 25000 грн, на руки 19250 грн (+8855 грн). Для младшего персонала — не менее 15000 грн, на руки 11500 грн (+3400 грн). Для медиков в зонах возможных боевых действий минимальная планка еще выше: врач — 40 тыс. грн брутто, медсестра — 30 тыс. грн.

Для обеспечения такого прироста зарплат государство существенно увеличило тарифы на медицинские услуги (финансируются из госбюджета через Национальную службу здоровья Украины — Авт.), теперь даже районные больницы имеют финансовый ресурс благодаря принципу «деньги ходят за пациентом».

Повышение зарплат социальным менеджерам

Реклама

Это сравнительно новая категория работников в системе социальной защиты Украины, для которых Правительство ввело беспрецедентный коэффициент 2,5 к должностным окладам. Ожидается, что их будет более 50 тыс. человек, сейчас есть почти 40 тыс. Социальные менеджеры — это не госслужащие в кабинетах управлений соцзащиты, а специалисты, работающие «в поле»: территориальных центрах социального обслуживания, в центрах жизнестойкости, реабилитационных учреждениях. Основная нагрузка по реабилитации ветеранов ложится именно на этих специалистов, поэтому и такие высокие зарплаты.

Почему одним густо, другим почти пусто

Подсчеты показывают: значительное повышение зарплат будет менее чем у миллиона бюджетников, или у 38-40%. Все остальные получат от 600 до 900 грн. Как пояснил нам эксперт Экономического дискуссионного клуба заслуженный экономист Украины Олег Пендзин, государство, к сожалению, не может в условиях войны одинаково значительно поднять зарплаты всем своим работникам, которые финансируются за счет госбюджета.

«Начали с самых необходимых для общества профессий, это врачи и учителя, чтобы привлечь в эти отрасли молодые кадры и удержать тех, кто имеет опыт. У них действительно зарплаты стали намного больше, — анализирует Олег Пендзин. — Что касается высоких зарплат социальных менеджеров, — это также необходимый шаг, потому что у нас очень много ветеранов-инвалидов, которым нужна помощь в реабилитации. Остальным бюджетникам — наука, культура, технический персонал и т. д. — повысили незначительно. Фактически они и в дальнейшем вынуждены сами выживать за счет дополнительных заработков или получать субсидии и пособия».

По мнению эксперта, это повышение зарплат в бюджетной сфере не последнее. И в следующий раз в первой очереди должны быть те, кто пока получил от государства меньше всего.