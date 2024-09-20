Повышение зарплат и прозрачный конкурс: как в Украине будут реформировать таможню

Чтобы написать и утвердить этот закон, нардепам понадобилось два года.

На этой неделе народные избранники поддержали законопроект, реформирующий систему таможенного контроля.

Убирает ручное управление и всех тех, кто годами наживался на серых схемах и контрабанде. Парламентарии ожидают, что реформа принесет в бюджет дополнительные 100 миллиардов гривен.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

О коррупции на таможне уже слагают легенды и в парламенте пообещали ее побороть. Законопроект о перезагрузке таможни поддержала Верховная Рада. Это один из маяков МВФ, Всемирного банка. Приоритет как для международных партнеров, так и для нашего бизнеса.

Контрабанда и серый импорт - по подсчетам Экономической экспертной платформы (это объединение аналитиков - ред.) ежегодно госбюджет теряет от 120 до 150 млрд гривен.

По подсчетам Экономической экспертной платформы, ежегодно госбюджет теряет от 120 до 150 млрд гривен.

"Война имеет обратный эффект. Многие непопулярные действия пришлось принимать, потому что по-другому наши международные партнеры не дают финансирования", — говорит член Украинского совета бизнеса, первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран.

Михаил Непран.

Главу таможни будут выбирать на прозрачном конкурсе с решающим голосом международных экспертов. Новый руководитель сможет назначить себе заместителей. Всех его подчиненных переаттестуют. А новых кандидатов проверят на полиграфе. За добродетелью и образом жизни абсолютно всех таможенников будут наблюдать. А их зарплаты будет регулировать закон.

В финансовом комитете Парламента отмечают — минимальная зарплата на таможне сейчас 16 тысяч гривен. Ее обещают поднять до 35 тысяч гривен и всех работников перевести на контракт.

"Он достаточно краткосрочным или среднесрочным. В контракте прописаны требования к ним и показатели. Соответственно это будет выполнение контракта, который будет проверяться", — говорит первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Предотвратить коррупционные схемы, по замыслу законотворцев должна и цифровизация — оценивать имущество, стоимость растаможки и даже то, как долго груз будет стоять в очереди — все будут считать компьютеры.

Чтобы написать и утвердить этот закон, нардепам понадобилось два года.

"Есть надежда, что мы можем доставать из этой черной дыры примерно по миллиарду долларов ежегодно. Поэтому через четыре года с этой проблемой можно примерно справиться", — говорит экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.

Пока каждый таможенник, согласно закону, должен пройти переаттестацию — начнется она после избрания нового руководителя и продлится 18 месяцев. Услышать его имя экономисты ожидают уже в начале следующего года.

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