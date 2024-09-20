Повышение зарплат и прозрачный конкурс: как в Украине будут реформировать таможню

Чтобы написать и утвердить этот закон, нардепам понадобилось два года.
На этой неделе народные избранники поддержали законопроект, реформирующий систему таможенного контроля.
Убирает ручное управление и всех тех, кто годами наживался на серых схемах и контрабанде. Парламентарии ожидают, что реформа принесет в бюджет дополнительные 100 миллиардов гривен.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.
О коррупции на таможне уже слагают легенды и в парламенте пообещали ее побороть. Законопроект о перезагрузке таможни поддержала Верховная Рада. Это один из маяков МВФ, Всемирного банка. Приоритет как для международных партнеров, так и для нашего бизнеса.
Контрабанда и серый импорт - по подсчетам Экономической экспертной платформы (это объединение аналитиков - ред.) ежегодно госбюджет теряет от 120 до 150 млрд гривен.
"Война имеет обратный эффект. Многие непопулярные действия пришлось принимать, потому что по-другому наши международные партнеры не дают финансирования", — говорит член Украинского совета бизнеса, первый вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран.
Главу таможни будут выбирать на прозрачном конкурсе с решающим голосом международных экспертов. Новый руководитель сможет назначить себе заместителей. Всех его подчиненных переаттестуют. А новых кандидатов проверят на полиграфе. За добродетелью и образом жизни абсолютно всех таможенников будут наблюдать. А их зарплаты будет регулировать закон.
В финансовом комитете Парламента отмечают — минимальная зарплата на таможне сейчас 16 тысяч гривен. Ее обещают поднять до 35 тысяч гривен и всех работников перевести на контракт.
"Он достаточно краткосрочным или среднесрочным. В контракте прописаны требования к ним и показатели. Соответственно это будет выполнение контракта, который будет проверяться", — говорит первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Предотвратить коррупционные схемы, по замыслу законотворцев должна и цифровизация — оценивать имущество, стоимость растаможки и даже то, как долго груз будет стоять в очереди — все будут считать компьютеры.
Чтобы написать и утвердить этот закон, нардепам понадобилось два года.
"Есть надежда, что мы можем доставать из этой черной дыры примерно по миллиарду долларов ежегодно. Поэтому через четыре года с этой проблемой можно примерно справиться", — говорит экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман.
Пока каждый таможенник, согласно закону, должен пройти переаттестацию — начнется она после избрания нового руководителя и продлится 18 месяцев. Услышать его имя экономисты ожидают уже в начале следующего года.
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