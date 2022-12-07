Повышенная ядерная угроза, результаты "спецоперации" и польская "агрессия": что сказал Путин в последнем обращении

Путин заявил, что так называемая СВО, а по факту широкомасштабная война против Украины может затянуться надолго.

Российский президент-террорист Владимир Путин 7 декабря провел в Кремле встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и прав человека, где снова поразмышлял о результатах войны в Украине, положении армии РФ и снова грозится применить ядерное оружие.

ТСН.ua собрал ключевые заявления главы Кремля, которые уже не вызывают удивления в цивилизованном мире.

Война против Украины будет продолжительной

От плана захвата "Киев за три дня" до затяжной войны. Российский фюрер Владимир Путин заявил, что так называемая СВО, а по факту широкомасштабная война против Украины может затянуться надолго.

"Появление результатов спецоперции может быть длительным процессом", – заявил он.

Путин называет "появление новых регионов в РФ – значительным результатом СВО"

Российский диктатор к результатам войны против Украины записал "появление новых регионов в РФ". Хозяин Кремля заявляет, что после так называемого "присоединения" украинских территорий Азовское море "стало внутренним морем для РФ".

"Появление новых территорий – значимый для России результат, этот серьезный вопрос Азовское море стало внутренним морем РФ. Еще Петр I боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", — сказал он.

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Сколько "мобиков" воюет в Украине и дезертирство в армии РФ

Путин заявил, что 150 тыс. мобилизованных россиян воюют в Украине, а еще 150 тысяч находятся на полигонах Минобороны РФ. Он уточнил, что из этих 150 тысяч воюющих в Украине якобы только 77 тысяч находятся в боевых подразделениях. Остальные вроде бы находятся на 2 и 3 рубежах. По его словам, они выполняют "территориальную оборону или проходят дополнительную подготовку".

Также кремлевский диктатор заявил, что дезертирства среди российских военнослужащих в зоне "специальной военной операции" якобы нет , есть лишь частные случаи.

"Есть ребята, которые покидали свои боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше. Повторяю еще раз: ничего подобного массового характера (дезертирство – ред.) у нас нет", — сказал Путин.

Угроза ядерной войны растет

Путин снова заявил о росте угрозы ядерной войны. В то же время он убеждает, что не собирается "размахивать ядерным оружием как бритвой".

"Относительно угрозы ядерной войны – такая угроза нарастает, чего греха таить. Относительно того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первую, но если не применит первую, значит, что и вторую не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории очень ограничены", – сказал диктатор Кремля.

Путин заявил о "геноциде"

Президент РФ, уже 2014 года убивающий украинцев, заговорил о "геноциде", который якобы совершают Вооруженные силы воды. Путин жалуется на то, что украинские силы не дают воду в Донецк.

Российский диктатор, чья армия атакует украинские города, цинично заявил, мол, "Украина обстреливает жилые кварталы на Донбассе и это ужасно". Путин также пожаловался, мол западные правозащитники "не замечают обстрелов" оккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

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