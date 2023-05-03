Атака беспилотников в Москве: какие могут быть последствия для Украины — мнение эксперта

Что действительно может стоять за ночной атакой на резиденцию президента России Владимира Путина – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены. На видео, появившемся сначала в российском сегменте соцсетей, можно увидеть как беспилотник атакует здание в Кремле и взрывается рядом с флагом оккупантов.

"Чтобы это не было, из этого можно делать следующие выводы: во-первых, в очередной раз все увидели, что у России нет эффективной ПВО. Эффективной от слова вообще. Второе – по состоянию на сегодняшний день Россия еще не позорилась настолько, чтобы над Кремлем случился какой инцидент, — высказывает собственное мнение Александр Коваленко.- Могла ли она это инсценировать именно для того, чтобы повысить ставки в этой полномасштабной войне? Повысить до уровня тактического ядерного удара или до уровня удара по административному кварталу Киева? Если говорить о нанесении ударов, как они называют, по центрам принятия решений, если они будут использовать те ракеты, которые сбивает наша ПВО, то удар может быть полностью блокирован. Это будет еще один позор – даже ответить не смогли".

По словам Коваленко, не исключено, что оккупанты могут нанести ракетный удар "Кинжалами".

"Использование "Кинжалов" возможно, но что это дает России? Демонстрацию того, что разрушили дом или другое здание? Это же совсем другой уровень. Поэтому я не знаю, как сегодня полностью расценивать эту ситуацию, но то, что Россия не предоставила ни одного доказательства того, что это был именно украинский БПЛА — это факт. Доказательств не было", — говорит аналитик.

К этому эксперт добавляет, что стоит задуматься о том, почему Россия выдержала длительную паузу после атаки на главную резиденцию своего диктатора.

"Меня интересует другой вопрос – почему Россия молчала все это время. Почему заговорили только во второй половине дня? Это же произошло ночью. Почему не начали форсировать эту информацию с самого утра? Почему все говорили о Тамани, если было очень интересно в Кремле. У этих вопросов нет гарантированного ответа, поэтому делать выводы очень сложно", — резюмирует Коваленко.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел вблизи трибун, подготовленных для проведения путинского парада до 9 мая.

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