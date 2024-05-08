Появилось ли на фронте больше снарядов: воины ВСУ рассказали о ситуации на передовой

Сейчас десантники держат оборону в низине, когда оккупанты запускают свои дроны с выгодных высот.

Вблизи Тернов, на Лиманском направлении, нашим защитникам удалось оттеснить врага. Бойцы пытаются выбить россиян с господствующих высот и помешать работе вражеских беспилотников. Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады прикрывают побратимов с помощью иностранной прицепной гаубицы.

Об этом говорится в репортаже съемочной группы корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

На позиции украинских защитников съемочная группа ТСН едет в сумерках. В сторону Тернов нужно быстро двигаться, поскольку бои здесь не стихают.

Военный Андрей говорит - враг здесь пытается сунуть большими группами. Поэтому снарядов к британской пушке в 105 мм за время своего дежурства не экономили.

"Сейчас немножко больше по поставкам снарядов, то мы немножко даем отпор врагу, работаем часто нет больших пауз чтобы немножко облегчить работу нашей пехоты", - говорит он.

Андрей

L-119 - британская пушка калибра, которая бьет 105 мм точно точно и прицельно. Она прицепляется к пикапу и может быстро менять позиции. Большинство из обслуги пушки до работы с иностранной техникой работали минометчиками за сотни метров от вражеских позиций. Сейчас они прикрывают тех, кто стоит на переднем крае и по себе знают, насколько важна огневая поддержка во время отражения наступлений и штурмов. Но ребята и сами рискуют изрядно, когда работают по вражеским целям.

"Вражеские разведдроны летают и если ты будешь работать, когда над тобой висит тот "Орлан" или "Зала", он просто сожжет твою позицию и все. Если успеешь переехать, то будет хорошо. Если нет, то будешь ждать прилета", - говорит военный "Кабал".

Сейчас десантники держат оборону в низине, когда оккупанты запускают свои дроны с выгодных высот. Но прорвать оборону в направлении Тернов им не удается. Нашим защитникам у Ямполовки удается понемногу отодвигать врага с ранее занимаемых позиций.

"Командир Никита в шапке и с парой из роты встречает утро на позициях вместе с нами. Это самая холодная ночь первых дней мая, но иностранная пушка к украинским холодам за год работы уже приспособилась и на качество выстрелов ночной минус не влияет", - говорится в сюжете ТСН.

23-летний системный администратор из мирной жизни в ряды войска присоединился два года назад. Сейчас поддерживает собратьев-десантников 105 мм калибром на Лиманском направлении фронта. Когда оккупанты суют на броне на наши укрепрайоны целыми не проезжают и нескольких километров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ оттеснили россиян! Как западная техника помогает бойцам на фронте?

Напомним, Генштаб ВСУ назвал количество уничтоженных кафиров в сутки.

Читайте ведущие новости дня: