Появилось новое фото: в Киеве продолжают искать 16-летнюю девушку, которая исчезла почти полтора года назад

Приметы Либерти Боднар: рост 165 см, среднего телосложения, у нее длинные волосы и серо-голубые глаза.
В Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад.
На днях в столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.
Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.
В январе 2020 года в Деснянское управление полиции обратился воспитатель Центра социально-психологической реабилитации детей с сообщением об исчезновении Боднар Либерти Анатольевны, 2004 года рождения. Следователи тогда открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — безвести отсутствующая.
"С тех пор поиски не прекращались, но у нас было только детское фото девушки. А на днях оперативным путем к нам попало новое фото Либерти, где она уже взрослая 16-летняя девушка. В том, что она жива, даже сомнений не имеем. Мы продолжаем поиски и находимся на постоянной связи с ее родственниками ", — говорит Федоровская.
Приметы Либерти Боднар: рост 165 см, среднего телосложения, у нее длинные волосы и серо-голубые глаза.
Правоохранители обращаются к гражданам, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить в дежурную часть Деснянского управления полиции по телефонам: (044) 515-87-83, (067) 650-69-22 или 102.
Напомним, под Винницей роженица через полтора месяца вернулась за брошенной девочкой.