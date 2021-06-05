Появилось новое фото: в Киеве продолжают искать 16-летнюю девушку, которая исчезла почти полтора года назад

Приметы Либерти Боднар: рост 165 см, среднего телосложения, у нее длинные волосы и серо-голубые глаза.

В Киеве продолжают искать девушку, которая исчезла почти полтора года назад.

На днях в столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.

В январе 2020 года в Деснянское управление полиции обратился воспитатель Центра социально-психологической реабилитации детей с сообщением об исчезновении Боднар Либерти Анатольевны, 2004 года рождения. Следователи тогда открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — безвести отсутствующая.

"С тех пор поиски не прекращались, но у нас было только детское фото девушки. А на днях оперативным путем к нам попало новое фото Либерти, где она уже взрослая 16-летняя девушка. В том, что она жива, даже сомнений не имеем. Мы продолжаем поиски и находимся на постоянной связи с ее родственниками ", — говорит Федоровская.

Полиция Киева / Facebook

Приметы Либерти Боднар: рост 165 см, среднего телосложения, у нее длинные волосы и серо-голубые глаза.

Правоохранители обращаются к гражданам, кто располагает информацией о местонахождении девушки, сообщить в дежурную часть Деснянского управления полиции по телефонам: (044) 515-87-83, (067) 650-69-22 или 102.

Напомним, под Винницей роженица через полтора месяца вернулась за брошенной девочкой.

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