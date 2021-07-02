Появилось видео трагической ДТП возле Львова, в которой погиб 11-летний водитель: мальчика уже похоронили

Отец ребенка своей вины не признает.

На Львовщине насмерть разбился 11-летний мальчик, который за рулем БМВ, вез на авто пьяных взрослых. Двух пассажиров — отца ребенка и еще одного мужчину госпитализировали.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

В селе только что похоронили 11-летнего Дениса. На месте ДТП горит лампадка до сих пор разбросаны обломки автомобиля. Сама авария произошла в полночь на сельской грунтовой дороге. По словам свидетелей, авто ехало со скоростью более 100 километров. ТСН стало доступно видео с камеры наблюдения, с моментом аварии.

Родственники погибшего мальчика рассказали, что отец — бывший ГАИшник с неоднозначной репутацией, вроде бы, известен тем, что брал взятки. Он владелец здешнего магазина-кафе. Следствие установило: именно там он с товарищем пил. Впоследствии решил развлечься и посадил ребенка за руль. А после аварии — ни скорую, ни полицию отец не вызвал. Это сделал случайный свидетель ДТП.

«Ребенка посадили за руль, в чужую машину, темно... Посадили за руль два пьяных быка, сами сели позади. Машина сказали, что 120 ехал, ребенок маленький, еще 12 лет нет, не справился с управлением. Главное, что это не первый раз. Очень бы хотелось, чтобы он понес ответственность», — говорят родные мальчика.

Новости Украины: недалеко от Львова в ДТП погиб 11-летний мальчик - кто позволил ему сесть за руль

Бабушка и мама Дениса рассказали, что оставили мальчика с отцом на час и за это время все произошло. «Он вышел и пошел к "скорой", чтобы его спасали, он даже не пошел ни к ребенку, ни ко мне, я кричала, он просто ушел, снимал и бросал в «Фейсбук» как ему синяки замазывают, а к ребенку он даже не подошел», — возмущаются женщины действиями отца ребенка.

Родственники говорят, отец своей вины не признает. Утверждают, человек сам садился не раз за руль пьяный и часто заставлял ребенка управлять. И очень гордился тем, что малый рулит сам.

Сейчас родные боятся, что человек избежит ответственности, имея связи в правоохранительных органах.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку