Появятся ли в Украине электронные повестки: мнение адвоката

Теоретически реализовать данный функционал — электронные повестки в ходе мобилизации в Украине — очень возможно, и это не сложная процедура.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал адвокат Роман Ухов.

По его словам, во-первых, необходимо внести изменения в подзаконные нормативно-правовые акты, а именно в постановление Кабинета Министров, регулирующее мобилизацию и, как минимум, порядок использования программного обеспечения «Дія».

«То есть, если будут внесены изменения подзаконными актами, а это может сделать Кабмин в любой день в порядке реализации норм действующего законодательства, то необходимо будет немного изменить функционал и теоретически смогут органы государственной власти, а именно Минобороны или Вооруженные силы Украины, то есть ТЦК и СП в данном случае, посылать повестки средствами».

То есть пока каких-либо препятствий на этот счет нет, отметил Роман Ухов.

Кроме того, по словам адвоката, в постановление 560 о порядке проведения мобилизации уже давно имплементирована норма, что повестки могут подписываться электронными цифровыми подписями.

«Также возложено на военнообязанных и резервистов сообщать органы ТЦК, если у военнообязанных есть электронная почта», — добавил Роман Ухов.

Единственная проблема, по его словам, будет с подтверждением получения электронных повесток:

«Так как сейчас существует норма, когда повестки направляются к лицу „Укрпочтой“, а лицо эти повестки не получает. Но если лицо обращается в суд по поводу обжалования действий по наложению штрафа или по поводу объявления в розыск по повестке уведомления, по которой не было, то 60% суд может отменить такие действия ТЦК из-за недоказания, что действительно лицо было сообщено о совершении таких действий».

Поэтому автоматической уголовной ответственности даже за повестку средствами электронной связи, по мнению адвоката, не будет.

«Суды не будут привлекаться к уголовной ответственности и органы досудебного расследования не будут предъявлять обвинения. Однако привлечение к административной ответственности, совершение действий по розыску личности, наложение определенных ограничений, которые предусмотрены пользованием транспортными средствами и другие ограничения по бумажным повесткам, они применяться могут», — считает Роман Ухов.

По его мнению, реализация такого функционала ограничивается только тем, что сейчас наше общество не очень воспринимает этот факт. Кроме того, аналогичные методы уже существуют в стране-агрессорке.

«То есть Россия такие же действия использует по поводу оповещения своих военнообязанных и я думаю, что такое отождествление этот процесс тормозит, однако этот функционал может быть легко реализован в течение двух недель, если на это будет соответствующее решение исполнительной власти», — говорит адвокат.

Роман Ухов добавляет, что, несмотря на заявления Минобороны, по его мнению, в Украине придут к внедрению электронного оповещения военнообязанных.

«Я думаю, что мы в течение, возможно, полгода к этому придем, поскольку, действительно, это бумажные услуги, которые добавляют нагрузку на бюджет. И я думаю, что в течение полугода или в течение года мы придем к такой форме уведомления военнообязанных. Кроме прочего, возможно, даже будет реализован функционал не направления повестки, а уведомление в приложении „Резерв+“ или „Дія“, что было направлено повестку органами ТЦК… Кроме прочего, никто не запрещает направлять такое уведомление, например, СМС-связью. И отцифровизировать это определенным образом».

