Пойдет ли армия России в наступление по газопроводу и под землей: эксперт назвал сценарии

После того, как российские оккупанты похвастались своей попыткой захода в тыл украинских военных по трубопроводу в Курской области, это событие продолжают обсуждать в соцсетях как относительно новую тактику врага. При этом и военные, и гражданские вспоминают аналогичное перемещение врага по трубе вблизи Авдеевки Донецкой области.

Способен ли враг использовать существующие коммуникации или созданные сейчас подземные или наземные сооружения для продвижения там, где его появления вообще не ожидают — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Диаметр трубы в районе Суджи Курской области — 1 метр 40 сантиметров. То, что россияне прошли по этой трубе 14 километров — это на самом деле очень непростая история. Сколько в этой трубе задохнулось россиян — точно неизвестно. Это могут знать только те эвакуационные группы, которые доставали трупы российских солдат," — говорит Селезнев.

При этом он отмечает, что, по его мнению, перемещение личного состава по таким коммуникациям на большие расстояния малоэффективно.

"Условно говоря, добраться до Львова таким образом не смогут. Такой вариант — бред", — однозначно говорит Селезнев.

И продолжает: "Какие-то тактические эпизоды наподобие канализационной трубы в Авдеевке, по которой враг вышел в тыл украинских защитников — такое вполне вероятно. Враг тщательно исследует инфраструктурные объекты и, конечно, эти коммуникации пытается использовать. Но это тактические эпизоды. Враг ищет в том числе нестандартные решения. Нам не стоит недооценивать противника, который является адаптивным и который ищет любые пути и возможности, чтобы нанести нам больший вред".

По словам украинских военных, создание подземных тоннелей, о чем время от времени сообщали российские пропагандисты, не является системой. В свое время оккупанты хвастались подкопом в пригороде Торецка, но сработав один раз, сооружение потеряло свое значение.

По мнению Селезнева, рытье тоннелей, по которым способно будет передвигаться определенное количество личного состава — достаточно непростой процесс.

"Обычно скрыто делать такое крайне тяжело. Но стоит упомянуть варианты, которые были во время Крымской войны в 1850-х годах. Под Севастополем рыли этакие "усы". То есть подземные тоннели, которые были приближены к позициям врага, туда закладывалась взрывчатка и взрывалась ", — приводит исторический пример бывший спикер Генштаба.

По его словам, украинская разведка на местах может выяснять, создает ли враг такие коммуникации или, возможно, использует существующие.

"Любой командир разворачивает силы и средства, чтобы оценивать собственное размещение и размещение сил и средств противника. Для того, чтобы быть осведомленным оь определенном участке фронта, за который отвечает", — объясняет эксперт.

Резюмируя, он предполагает, что мощности инженерных войск России не позволяют рыть тоннели: "Обычно тоннели используются во время позиционной (траншейной — Ред.) войны. Тогда эта опция имеет смысл".

Ранее сообщалось, что белорусские военные пытались сделать подкоп под новым забором на границе с Польшей.

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