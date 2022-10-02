Пойдет ли Путин на Киев во второй раз: командующий Объединенными силами ВСУ оценил шансы российской армии

Генерал-лейтенант Сергей Наев подчеркнул, что Объединенные силы ВСУ, чтобы сделать невозможным повторное наступление на столицу, делают все необходимое для укрепления обороны, учитывая опыт предыдущего ведения боевых действий на Киевском направлении.

Киев находится в приоритетах преступных планов президента РФ Владимира Путина. И шанс на то, что кремлевский диктатор может попытаться повторно направить российскую армию на Киев, безусловно, есть. Но и Вооруженные силы Украины приобрели опыт предыдущего ведения боевых действий на Киевском направлении, и сейчас делают все необходимое для укрепления обороны.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечая на вопрос, может ли Путин снова двинуться на Киев, и если да, то чем мы будем отвечать.

"Эти шансы есть, конечно, потому что он (Путин – ред.) никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства. Она действительно находится в приоритетах его преступных планов. По состоянию на данный момент такой угрозы нет, потому что накопления сил для вторжения мы не наблюдаем. Что будет дальше? Это все зависит от его решений, конечно, а также от наличия сил и средств", — уточнил он.

Наев подчеркнул, что Объединенные силы ВСУ, чтобы сделать невозможным повторное наступление на столицу, делают все необходимое для укрепления обороны, учитывая опыт предыдущего ведения боевых действий на Киевском направлении.

"В этой работе принимают участие военные администрации, население территории, потому что сопротивление населения было одним из основных аспектов того, что прошлая попытка атаковать Киев была неудачной", — добавил генерал-лейтенант.

Отвечая на вопрос, как будет отличаться подготовка и оснащение тогда и теперь, Наев отметил, что подготовка военных ВСУ будет отличаться, во-первых, приобретенным опытом, знанием того, как это было, и также, безусловно, материальной и технической помощью, которая передается Украине странами-партнерами.

"Помимо этого, в результате проведения мер мобилизации, создано большое количество новых воинских частей, выполняющих задачи, в частности, здесь и на Киевском направлении", — отметил командующий Объединенных сил ВСУ.

Напомним, ранее журналист и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что Россия планирует перебросить свои войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву.

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