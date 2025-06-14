Пойдет ли РФ в наступление на севере во время учений в Беларуси: что говорит Зеленский

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Полномасштабное наступление на Украину в феврале 2022 года произошло с северного направления. Новые белорусско-российские учения должны пройти уже в сентябре. По информации спецслужб, она будет не в непосредственной близости к границе с Украиной.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что "риск с обучением "русских" исторически нам уже известен". Однако сейчас нельзя сказать, что будет в этот раз.

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"Анализ наших разведок, особенно Службы внешней разведки, говорит о том, что они будут пытаться пойти немного вглубь Беларуси, дальше от границ, чтобы не провоцировать. Я не знаю, правда ли это. У меня был последний доклад пару дней назад Службы внешней разведки, был такой сигнал. Но все это нужно проверять", - говорит Зеленский.

Президент выразил мнение, что сам диктатор Беларуси Александр Лукашенко боится, что Украина сочтет присутствие контингента РФ подготовкой к наступательным действиям.

"Он понимает, после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу, на что мы можем. Я думаю, что он будет влиятельным фактором того, возможно ли что-то начинать с белорусской стороны во время учений", - добавил Зеленский.

Напомним, аналитики ISW заявили, что Россия и Беларусь сократили масштаб совместных военных учений «Запад-2025» , которые должны были состояться в сентябре 2025 года, и перенесли основной маневр подальше от западных границ Беларуси, что свидетельствует о попытке позиционировать себя для Запада как Запад.

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Между тем, в Госпогранслужбе оценили, есть ли угроза для Украины со стороны Беларуси. Пока украинские защитники не фиксируют скопления войск или соответствующих подготовительных действий, но ситуация постоянно находится под пристальным контролем разведки и пограничной службы.