Пойдут ли россияне в новое наступление на Харьков: ответ полковника запаса ВСУ

Военный эксперт считает, что россияне будут пытаться идти в наступление по другим направлениям.

Российские оккупанты вряд ли в ближайшее время отважатся пойти в новое наступление на Харьков. Они будут пытаться полностью захватить Донетчину и Луганщину.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Россияне уже начали наступление. С начала года на некоторых позициях растет давление. В основном — это на Донетчине и Луганщине. Россияне пытаются выдавить наши гарнизоны или их окружить, отрезать логистические цепочки снаряжения. Пока большего россияне не могут себе позволить. Начинать новое наступление на Харьков — это бесперспективно. Для россиян — это просто уничтожить большое количество войск. Ведь Харьков они не смогут захватить. Недостает сил и средств. Они упрутся в линию обороны Харькова. Я не думаю, что они выведут войска из Херсона или Запорожья, чтобы начать наступление на Харьков. Скорее всего, они захотят выйти на административные границы Донетчины и Луганщины", — пояснил эксперт.

Напомним, россияне ночью 29 января запустили ракету С-300 по жилому дому в центре Харькова. В результате террористического акта погибла пожилая женщина. Жители одного из подъездов остались без жилья.

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