"Поймала только пятую бутылку воды!": спасенная женщина с крыши под Олешками рассказала об удивительном спасении ВСУ

Стали известны подробности удивительной истории спасения женщины с двумя детьми, которые умоляли о помощи на крыше дома левобережной Херсонщины, затопленной в результате подрыва Каховской ГЭС.

Как известно, украинские военные сначала сбросили с дрона этой семье бутылку воды, а затем силы обороны на катере спасли эту семью. Видео спасения облетело все соцсети и вызвало бурную реакцию десятков тысяч украинцев.

Журналист ТСН.ua разыскал эту женщину и пообщался с ней. Ее зовут Екатерина Крупич, до недавнего времени она находилась в дачном кооперативе временно оккупированной левобережной части Херсона.

Спасенная с крыши женщина с малышами рассказала, как военные сбрасывали воду из дрона и вывезли на катере Фото: Национальная полиция Украины

"Мы с моим сыном Максимом просто услышали этот дрон, когда сидели на чердаке, – рассказала в комментарии для ТСН.ua Екатерина Крупич. – Я услышала дрон, открыла окно на крыше и мы стали махать, чтобы идентифицировать себя. Макс предложил взять полотенце и размахивать им. Уже потом я спросила наших спасателей, знали ли они о нашем месте пребывания или просто осматривали территорию. Они нам ответили, что осматривали территорию. Нас заметили случайно".

По словам Екатерины Крупич, является недостоверной информацией о том, что дом расположен в Олешках.

"Эта локация – между Олешками и Херсоном, это острова, дачи", — уточнила она.

Стали известны подробности удивительной истории спасения женщины с двумя детьми, которые умоляли о помощи на крыше дома левобережной Херсонщины Фото: Национальная полиция Украины

Как оказалось, бутылка воды, сброшенная с дрона на самом деле была очередной. «Нам скидывали поочередно 5 бутылок, но мы не поймали. Был ветер, было сложно сбросить так, чтобы бутылка попала в окошечко. Бутылки сбрасывали, они летели на крышу, а затем в воду. Боже….", – сожалеет Екатерина.

"Только потом, когда поняла, что смогу поймать бутылку, была сброшена еще одна", – рассказывает Екатерина.

Стали известны подробности удивительной истории спасения женщины с двумя детьми, которые умоляли о помощи на крыше дома левобережной Херсонщины Фото: Национальная полиция Украины

О ходе событий, о наводнении, Екатерина рассказывает следующее: "Я не думала, что вода будет прибывать настолько быстро. В 5.30 к нам пришел сторож и сообщил, что ГЭС взорвана. Вода начала прибывать на глазах. Пытались не паниковать, но это была та ситуация, в которой никогда не были, мы не знали, как себя вести, нам сначала пришлось пойти к соседям, но второй этаж их дома начало затапливать, мы пошли к другим соседям, которые позволили нам быть у них. 21.00 6 июня до 16.30 7 июня Нас вывез эвакуационный катер Могу добавить, что вопросом нашей эвакуации занималось много моих друзей и знакомых, обращались повсюду, куда это было возможно.Одна мой близкий человек позвонил и сообщил, что будет эвакуаций чтобы я его не пропустила. Ребята на лодке нас вывезли, мы им очень благодарны".

Стали известны подробности удивительной истории спасения женщины с двумя детьми, которые умоляли о помощи на крыше дома левобережной Херсонщины Фото: Национальная полиция Украины

По словам Екатерина, появлению спасателей очень обрадовались в том числе и ее дети – 12-летний Максим и 4-летняя Мария. "Не верилось, что мы плывем в Херсон. Ланшафт очень изменился, трудно было понять, где ты находишься".

К этому Екатерина добавила, что находившиеся на оккупированной части левобережья россияне неподалеку от них скрылись. "Они убежали", – коротко ответила нам Екатерина.

Резюмируя, женщина говорит, что теперь будет жить у родителей.

"Не верится, что мы уже дома. Мы 7 месяцев пробыли на острове. То, как все сложилось – это чудо. Нас Бог вел за руку. Я не верила, что все будет так быстро".

Напомним, после подрыва российскими террористами дамбы на Каховской ГЭС город Херсон страдает от затопления. Ситуация осложняется тем, что в настоящее время Херсон находится под обстрелом.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон и встретился с травмированными после взрыва на Каховской ГЭС.

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