"Поймали, на следующий день на Авдеевку, потом он трехсотый": военный резко высказался о мобилизации

Мобилизация в Украине не успешна, потому что людей не хватает. Если была бы успешна, то было бы по-другому.

Об этом в интервью TSN.UA рассказал командир взвода БПЛА, 2-го Интернационального Легиона обороны Украины на позывной "Чили".

Он говорит, что не понимает мужчин, которые подлежат мобилизации и не готовятся к войне.

“То есть они знают закон, они знают, что у них нет троих детей, чтобы была бронь. Человек на что-то там себе рассчитывает. Потом человек оказывается в бусике, в какой-то штурмовой бригаде, трехсотый и всем жалуется”, — говорит военный.

Он советует людям, которые знают, что они подлежат мобилизации, искать себе подразделение и место.

"Поверьте, сегодня очень много профессий на войне, не обязательно военный — это тот, кто штурмует окопы. Есть очень много других профессий. Та же медийная сфера, дешифрование, где человек бы принес пользу, где человек бы заработал деньги в том числе, и где человек не попал бы в бусик и не попал потом в штурмовики”, — рассказал Чили.

По его словам, бывают случаи, когда знакомые жалуются на "бусификацию".

“Типа вот был там друг друга, поймали, на следующий день уже на Бахмут, на Авдеевку, потом он трехсотый на следующий день. Лично я не знаю таких случаев, может, такое есть — не знаю. Но речь о другом. Речь о том, что человек не позаботился о своем будущем, он не позаботился о нем, он это пустил на самотек и в результате потом получил. Если ты сам не хочешь решить свою судьбу, за тебя ее решит кто-нибудь другой", — говорит военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Откровенное интервью БОЙЦА ЛЕГИОНА: Пропасть между КОМАНДИРОМ и солдатом, бусификация и ЦЕЛЬ РФ

Читайте также: