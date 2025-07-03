Поймали семью, которая придумывала рождение и смерти людей: что известно

Полиция задержала группировку, которая торговала поддельными документами / © ТСН

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В Украине обнаружили и задержали семейный подряд, масштабно зарабатывавший на изготовлении и продаже поддельных свидетельств о рождении, смерти и других документов.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua в департаменте уголовного розыска Нацполиции Украины, 49-летний житель Днепра вместе со своим родным братом и сыном собрали круг доверенных лиц и разработали четкий план налаживания криминального бизнеса с распределением ролей.

«Одни участники сговора отвечали за необходимое оборудование, нелицензионное программное обеспечение, другие подыскивали действительные бланки официальных документов, вносили в них необходимые изменения, ложные сведения, голографические защитные элементы. Некоторые соучастники размещали объявления в одном из мессенджеров на поиск заказчиков подобной продукции и связывались с клиентами. Передача образцов документов и их поддельную версию осуществляли исключительно почтовой связью с соблюдением конспирации, отмечая в квитанции отправки вымышленные фамилии и мобильные телефоны», — сообщили нам в ОКР Нацполиции.

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Дата публикации 18:25, 03.07.25 Количество просмотров 28 Уголовный розыск разоблачил группировку, которая штамповала любые документы

Оперативники криминального блока Нацполиции, в частности Департамента внутренней безопасности НПУ, во взаимодействии с СБУ установили, что к противоправным сделкам причастны 10 человек в возрасте от 25 до 49 лет, жители нескольких регионов Украины.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора Украины и силовой поддержки полиции особого назначения правоохранители провели одновременно 40 санкционированных обысков на территории 8 областей Украины и Киева. По результатам мероприятий изъято специальное оборудование, поддельные документы, в частности МВД и Национальной полиции Украины, оргтехнику, банковские карточки, черновые записи и накладные, а также денежные средства в разной валюте на общую сумму более 1 000 000 гривен, оружие, патроны и 4 автомобиля.





9 фигурантам, среди которых и организаторы, следователи ГСУ НПУ объявили о подозрении за создание, руководство и участие в преступной организации, изготовление и сбыт голографических защитных элементов и подлог, сбыт и использование поддельных документов (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 29 ч. 3). ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Решением суда участники задержанной группы взяты под стражу с правом внесения залога до 5 000 000 гривен, организаторы под стражей безальтернативно.

Как выяснил ТСН.ua, за свои услуги дельцы брали от 300 долларов до 5 тысяч. По предварительным данным наших источников в инфраструктурной отрасли, они переслали клиентам более 560 поддельных документов: более 380 водительских удостоверений, 76 пенсионных удостоверений, 23 паспорта, 8 загранпаспортов, 2 свидетельства о рождении. Среди прочего, что они производили или пытались продать — свидетельства о смерти и даже удостоверения полицейских.

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