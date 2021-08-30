Позади — ужас, впереди — неизвестность: как себя чувствуют афганские беженцы, которых привезли в Одессу

Позади — ужас, впереди — неизвестность: как себя чувствуют афганские беженцы, которых привезли в Одессу

Беженцев забрали к себе члены местной афганской диаспоры.

Три автобуса беженцев прибыли в Одессу из Борисполя, куда они прилетели из Афганистана. Сто тридцать три человека приютили в своих семьях члены афганской диаспоры. Некоторых сразу пришлось госпитализировать в одесские больницы. Теперь беженцы приходят в себя от шока и привыкают к жизни в другой стране.

Об этом говорится 30 августа во сюжете ТСН.19:30.

Семья бывшего работника Красного Креста из Кандагара обживается на новом месте. Муж, жена и пятеро детей будут жить теперь в Одессе. Рассказывают о том, что пережили, дрожащими голосами. Позади — мечты, которые не сбылись и пережитый ужас. Впереди — неизвестность.

"Талибы заставили нас сидеть дома. Мы не могли работать рядом с мужчинами. Но я — врач, и мы вынуждены работать бок о бок", — рассказывает Бегишта Амир.

Абсолютно всех, кто приехал из Борисполя в Одессу — от малышей до пожилых людей — забрали к себе члены местной афганской диаспоры. Соотечественники приютили и совсем незнакомых, до сих пор чужих им людей. Говорят, что объединила общая беда.

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Восемьдесят пять беженцев — дети. Двое — младенцы десяти и семи дней. Одного из них женщина родила в аэропорту Кабула, пока ждала эвакуации. Еще одна женщина — с серьезными послеродовыми осложнениями.

Почти сутки Одесская миграционная служба оформляла беженцев. Ведь некоторые из эвакуированных прибыли вообще без документов. Все написали заявления с просьбой предоставить политическое убежище. Впоследствии люди получат документы. Диаспора обещает поддерживать соотечественников и в дальнейшем: деньгами, одеждой, продуктами и всем необходимым.

Напомним, украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.

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