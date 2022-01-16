Позади уже более 50 тысяч км: 19-летняя бельгийка завершает рекордное кругосветное путешествие

Позади уже более 50 тысяч км: 19-летняя бельгийка завершает рекордное кругосветное путешествие

В понедельник бельгийка завершит шестимесячное путешествие и установит сразу два рекорда Гиннеса.

19-летняя пилотесса из Бельгии Зара Рутерфорд вскоре станет самой молодой женщиной в мире, самостоятельно совершившей кругосветное путешествие за 180 дней.

В дороге девушка за штурвалом одна. В Бельгии, где завершится ее приключение, уже ждут родители и представители книги рекордов Гиннеса, о чем 15 января говорилось в сюжете ТСН 19:30.

Уже в этот понедельник бельгийка завершит свое шестимесячное путешествие и установит сразу два рекорда Гиннеса, в частности станет самой молодой женщиной, самостоятельно облетевшей весь мир, а также первой женщиной, которая облетела земной шар на микролегком самолете.

"Это мечта всей моей жизни – облететь мир на самолете. Идея была просто безумной, и я всегда думала, что это невозможно", — поделилась будущая рекордсменка.

Ее путешествие началось в августе прошлого года. Позади у Зары уже более 50 тысяч километров и 52 страны. В Бельгии, куда она приземлится в понедельник, ее уже ждут родители.

"Мы очень гордимся. Мы хорошо осознавали, что это была попытка и что она могла не добиться успеха. Но в конце концов она смогла. Я, конечно, могу говорить только за себя, но думаю, мой муж скажет то же самое", — указывает мать путешественницы Беатрис Де Смет.

Летать Зара начала с самого детства. В семье Рутерфордов авиация – всеобщее хобби. "Зара – пилот в четвертом поколении, мой дедушка научился летать, это было для него развлечением, мой папа научился летать, и я тоже умею летать", – продолжает Беатрис.

Ее муж, отец Зары Сэм Резерфорд, добавляет: "А моя прабабушка была первой женщиной, получившей удостоверение пилота в Южной Африке. Бабушка же была в женском вспомогательном отделении Военно-воздушных сил во время войны".

По возвращении из кругосветного путешествия 19-летняя пилотесса планирует поступать в университет. Девушка мечтает учиться в США на астронавта и покорять не только небо, но и космос.

"Учитывая внимание СМИ, которое я получила, я надеюсь поощрить девушек и женщин заниматься авиацией, а также наукой, технологией, инженерией и математикой", — подчеркивает Зара.

Заметим, что нынешней рекордсменкой, самостоятельно облетевшей весь мир, с 2017 года является 30-летняя американка Шаэста Уэйс.

19-летняя британка станет самой молодой женщиной в мире, совершившей кругосветное путешествие | Новости мира

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