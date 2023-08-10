"Поздравилась со смертью": как героиня Playboy, которая из-за войны потеряла поллица и глаз, учит любить жизнь

Ирина Белоцерковец — врач, телеведущая, едва не погибшая во время обстрела Киевщины в первые дни полномасштабного вторжения, снялась в журнале Playboy, который отправят только на фронт. Она – настоящий пример, как нужно любить жизнь, несмотря на то, что потеряла пол лица и один глаз.

О своей несокрушимости она рассказала эксклюзивно для ЖВЛ с Тимуром Мирошниченко.

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Ирина привезла на фронт первые за время полномасштабного вторжения печатные экземпляры глянца Playboy. Вражеская пуля чуть не убила ее, изменила ее лицо, но не лишила свободы к жизни и ощущению быть красивой.

"Все, что я помню с того дня, что я слышу выстрел. Я им (детям – ред.) сказала: "Я вас люблю, пригнитесь, я умираю", — вспомнила она со слезами на глазах.

Она – коренная крымчанка, в 2014 году Россия забрала у нее дом. Вместе с семьей ей пришлось переехать из оккупированного Севастополя, чтобы начать все с нуля и Киеве. Муж Дмитрий Белоцерковец отправился в политику. Ирина – хирург по образованию, нашла работу врачом. Но сегодня любимая ей профессия не доступна, и в этом тоже виновата Россия.

Все произошло 26 февраля 2022, когда Ирина вместе с детьми пытались выехать из охваченной войной Киевщины.

"Я слышала выстрел, но я думала, что он – где-то неподалеку от меня, а он уже был просто мне в голову. Когда я была в машине, моя голова была скручена, но я еще видела детей", – говорит Ирина.

Следующее, что она помнит, как очнулась в больнице, во тьме.

"Я понимаю, что я — в городской больнице и что я жива, но я не вижу. Я слышу, что возле меня трубки, я — на искусственном дыхании. Затем пришел врач и сообщил, что дети — целые. Когда шла операция, я, видимо, просыпалась, есть такое, потому что помню, как у меня нет одного глаза, но тогда я не видела на два глаза. Ранения на лице были со всех сторон", — рассказала она.

Хирург, модель и телеведущая Ирина Белоцерковец / Фото: Playboy

Дальше лечение она проходила в Германии. Если бы не зарубежные врачи и своевременно принятые решения родных транспортировать ее, то, скорее всего, это интервью никогда не состоялось бы.

"Если бы я осталась в Украине, я бы умерла. Они подали запрос, кто меня возьмет. Одни сразу отказались, некоторые долго не давали ответа. И только один врач ответил. он все оставил, чтобы взять меня на операцию. Где-то 10 часов она продолжительная. Он обломки собрал на титан все кости, которые можно было", — вспоминает Ирина.

Летом прошлого года украинка смогла вернуться домой. Вспоминает, что трогательной была встреча с тремя детьми.

"Младший сын меня не узнал. К тому времени ему было 1,4 года", — со слезами на глазах рассказывает она.

Впереди у Ирины еще не одна операция. Женщине непросто, она быстро устает и заново овладевает простыми навыками. Знает, что особенно тяжело было с парковкой в первое время. Однако сразу после выписки Ирина пошла в спортзал. Ей это очень помогает, и результат ее делать мы видим на обложке журнала Playboy.

"Для большинства Playboy – это как порногорафия. Моя мама общается со мной и говорит:" Знаешь, пожалуй, это тебе нужно было. Ты вроде как ожила". Я говорю, что ожила не от Playboy, а ожила, когда культурный фронт нам предложил эту поездку в Запорожскую область. И вот там и вот с того момента. Вот этот дух, который есть у этих мужчин, защищающих свои земли, семьи. Вот что дал мне Playboy", – объяснила она.

Хирург, модель и телеведущая Ирина Белоцерковец. ФОТО: сундуки с видео

Ирина – настоящий жизнелюб, даже не оправившись до конца от травм, она успевает все. И уже задумывается овладеть профессией психотерапевта. Медицина все-таки не отпускает. Она уверена, что это только вопрос времени.

"Когда ты поздоровался со смертью. Ты еще больше начинаешь ценить свою жизнь. Если тебя здесь оставили, ты должен делать. Ты не можешь дать себе раскиснуть", — Ирина дала совет всем теряющим надежду у себя.

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