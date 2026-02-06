"Поздравляли с воскресением": воин, вернувшийся из плена после "похорон", сделал откровенное заявление

Назар Далецкий / © ТСН

История 46-летнего военнослужащего Назара Далецкого похожа на настоящее чудо. С мая 2022 года боец не выходил на связь. Сначала его считали пропавшим без вести. Вскоре семье сообщили — Назар погиб, а ДНК-экспертиза это подтвердила. Но впоследствии выяснилось — это была роковая ошибка. Семья похоронила останки неизвестного человека.

Как произошла эта ошибка и что пережили родные — в репортаже корреспондента ТСН Марички Кужик.

Комната, дождавшаяся хозяина

Комната Назара ждет его — здесь все так, как он оставил в последний раз. На стене рядом с иконой — портрет военного, а в другой комнате на столе — его детские фотографии и награды. Среди них и та, которую вручали со слезами на глазах.

Из материалов ТСН: «Награду ему посмертно, Крест Героя».

Наталье Наталье, маме Назара, сейчас 72 года. Три года назад она похоронила своего сына, но оказалось, что он жив.

Наталья Далецкая, мама: «Вернулся вчера из плена, которого я не видела три года девять месяцев. Очень тяжело. Похоронила его через год после того, как он ушел на войну».

Звонок от оккупанта и роковая экспертиза

46-летний Назар Далецкий воевал в 24-й бригаде почти с начала полномасштабного вторжения. Через три месяца после мобилизации его маме позвонил незнакомец.

Наталья Далецкая, мама: «Ваш сын в плену. Это уже поздно, было 11 вечера. Я такая: „Назарчик!“, а он: „Ваш сын в плену. Я тот, кто его в плен брал“. И все».

После этого Наталья о сыне не слышала ничего. Сначала его внесли в списки пропавших без вести, потом — пленных. Но уже в 2023 году семью известили: Назар погиб на свой день рождения, тело сильно обгорело.

Роксолана Макогин, двоюродная сестра Назара: «Из Днепра позвонили тете, следователь, что ваш сын погиб, у нас совпадают ДНК 99.9%. Я говорила: „Он должен был быть в плену, а вы говорите, что он погиб“. Она сказала: „Всякое бывает, а может их куда-то перевозили, тело есть в морге уже полгода“».

Несмотря на сомнения мамы, староста села Оксана Кухар вспоминает, что оставлять останки не похороненными не могли.

Оксана Кухар, староста села: «Мама еще тогда говорила: „Если он жив, он знает, где его дом, и он вернется“. Я не могу позволить, если это действительно он, чтобы его кости похоронили где-то в Харькове. Встреча героя, прощание — все было как у всех героев. Встречали много, на коленях, родственники, одноклассники».

Могила неизвестного

25 мая в Великом Дорошеве состоялись похороны. Тогда мама еще не знала, что хоронит не сына, а останки неизвестного человека. Сейчас на кладбище фото Назара с креста уже сняли.

Максим Струк, племянник: «Здесь чей-то ребенок лежит — папа, брат или женщина какая-то. Неизвестно, кто здесь лежит, надо человека выкопать и похоронить, откуда он есть. Бетон — все залито. Памятник уже был готов, деньги уже даже вернули, памятник уже с фотографией был».

«Поздравляли меня с воскресением»

О том, что Назар жив, семье в прошлом году сообщил побратим, который вернулся из плена. Впоследствии это подтвердили еще двое освобожденных бойцов. И вот, во время очередного обмена, телефон Натальи зазвонил. Мама Назара до сих пор не может оправиться от счастья.

Наталья Далецкая, мама: «Так бодро говорил: „Мама, это я“. Я спросила, есть ли руки-ноги, потому что чьи-то мы ДНК делали. Есть, все на месте».

Сам Назар о своем «захоронении» узнал уже в Координационном штабе. Теперь он вспоминает об этом с горькой улыбкой во время разговора с сестрами.

Назар Далецкий: «Сначала я был шокирован, когда мне сказали, что я погиб. Потому что я думал, что знают, что я в плену. Тогда уже поздравляли меня с воскресением».

Как произошла ошибка?

Из-за этого резонансного случая в Харьков, где проводили экспертизу, лично поехал заместитель министра МВД Леонид Тимченко.

Леонид Тимченко, заместитель министра внутренних дел: «Мы понимаем, какое это резонансное и недопустимое событие, ведь таких ошибок быть не может. Тщательно мы будем изучать этот случай, поднимать все экспертизы, которые отбирались у матери и останков для сравнения, которые были переданы на захоронение».

Теперь родные Назара настаивают на эксгумации, чтобы неизвестный герой смог вернуться к своей семье.

Роксолана Макогин, двоюродная сестра Назара: «Хотим, чтобы перезахоронили. Это чей-то человек, чей-то родственник. Думаю, если проведут эксгумацию — уже дали разрешение — и может будем знать лучше информацию».

Назар сейчас находится под наблюдением врачей — он истощен плену и пытками. На вопрос, по чему соскучился больше всего, отвечает коротко: «По свободе».

Наталья Далецкая, мама: «Дай Бог, чтобы всем мамам дети возвращались, это так тяжело ждать, а я еще так долго ждала…»

