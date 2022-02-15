Поздравляли спасатели и полицейские: в Ровненской области 3-летний мальчик победил рак

Мальчик пережил 6 месяцев химиотерапии.

3-летний Артемко из Ровненщины после 9-месячной борьбы с онкологией победил болезнь. Его приехали поздравить спасатели и полицейские.

Об этом 15 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Артемку всего 3 года. Он активен и жизнерадостен. Однако онкоцентр для мальчика за последние 9 месяцев стал вторым домом. Все началось внезапно в апреле прошлого года. У ребенка совсем исчез аппетит.

"Болели ножки, но вместе с тем была температура, горло болело", — говорит мать мальчика Алла Романюк.

Сначала думали ангина. Но после анализов у родителей малыша будто земля ушла из-под ног – острая лимфобластная лейкемия. Родители мальчика вместе с сыном и медиками вступили в тяжелую борьбу с болезнью. Шесть месяцев химиотерапии и бесчисленное количество обследований.

"Было много осложнений, было много переливаний компонентами крови, благодарность донорам", — говорит врач-онколог Ровенской детской больницы Оксана Казмирчук.

В Ровенской области из больницы выписали 3-летнего Артема – у ребенка была онкология

Артем мужественно шел к победе, говорят медики. И он выздоровел. Чтобы разделить радость победы для Артема устроили сюрприз. К малышу пришли спасатели и полицейские. Да еще с подарками. Игрушечными машинами не ограничились. Уже на улицу специально для Артема подогнали служебные – полицейские и пожарные.

И хотя еще полтора года Артема ждет поддерживающая терапия и ежемесячный осмотр в больнице, однако он, наконец-то дома.

Напомним, в Украине ежегодно диагностируют около тысячи новых случаев онкологических заболеваний у детей. Наиболее распространенными онконедугами среди детей являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга.

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