Пожар и звук, похожий на взрыв: посреди Киева загорелся автомобиль, внутри нашли тело женщины

Полиция расследует причины возгорания автомобиля.
В Киеве в воскресенье, 20 ноября, на улице Коллекторная, вспыхнул автомобиль. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело неизвестной женщины.
Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили в пресс-службе полиции Киева.
На месте происшествия работали пожарные и полиция. Спасатели потушили и обнаружили в автомобиле труп неустановленной женщины на водительском сиденье.
Предварительно выяснилось, что автомобиль ехал по ул. Коллекторная и начал гореть, потом остановился и был слышен звук, похожий на взрыв, после чего пламенем был охвачен весь автомобиль.
Предварительно автомобиль оснащен бензином и газом. В настоящее время в полиции устанавливают, что могло стать причиной трагедии.
Другие происшествия в Киеве
В многоэтажке в Софиевской Борщаговке под Киевом погибли три человека в результате отравления угарным газом. Правоохранители устанавливают причины трагедии.
19 ноября под Киевом перевернулась лодка с рыболовами. Один из них утонул, другой едва успели спасти. На месте происшествия работали стражи порядка, которые оказали пострадавшему помощь и вытащили тело погибшего из воды.
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