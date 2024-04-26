Пожар на Чернобыльской АЭС: ликвидатор катастрофы рассказал о ночи 25-26 апреля

Михаил Святненко — ликвидатор Чернобыльской катастрофы рассказал о том, как по дороге в ЧАЭС уже после взрыва приборы измерения радиации не справлялись с нагрузкой и вышли из строя.

26 апреля 2024 года — очередная 38-я годовщина Чернобыльской катастрофы. Мы поминаем в этот день всех тех, кто невероятными усилиями, а также ценой своего здоровья и даже жизни, усмирили пожар и боролись с последствиями ядерной аварии, которой мир еще не знал. 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты мирный атом на ЧАЭС вышел из-под контроля человека.

Об этом пойдет речь в эксклюзивном интервью Алине Турышин для ТСН.ua ликвидатора Чернобыльской катастрофы Михаила Святненко.

"В тот страшный год всему миру Михаилу Святненко исполнилось 29 лет. Мужчина работал старшим инженером управления пожарной охраны в отделе государственного пожарного надзора УМВД Киевской области в звании капитана внутренней службы. И именно он стал первым автором снимков разрушенного четвертого блока ЧАЭС и сложил от руки первую карту уровней радиации для службы пожарной охраны сразу после взрыва реактора", — рассказывает Алина Туришин.

Пожар на Чернобыльской АЭС: ночь 25-26 апреля

Ночью на домашний номер Михаила Святненко позвонили и сообщили, что всему руководящему составу необходимо прибыть в управление по тревоге.

"По прибытии в Управление пожарной охраны в Киевской области на Межигорской, 8 в столице (Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области — ред.), нас известили, что на Чернобыльской АЭС произошел пожар", — вспоминает Михаил Святненко.

26 апреля 2024 года — очередная 38-я годовщина Чернобыльской катастрофы Фото: ТСН

"Меня определили к группе дозиметрического контроля. Необходимо было обеспечить дозиметрический контроль нашего личного состава, который был задействован как для тушения продолжавшегося пожара на Чернобыльской АЭС, так и для выполнения задач по ликвидации последствий аварии", — рассказывает Святненко.

Интервью Алине Турышин для ТСН.ua ликвидатора Чернобыльской катастрофы Михаила Святненко Фото: ТСН

"Страшно, что мы не ощущали на себе радиацию"

Тошнота, головокружение, металлический привкус во рту – это симптомы, которые появляются у человека после встречи с радиацией. Но они появляются не сразу, и это самое ужасное.

“Атом мы не чувствовали!.. Не понимали, что происходит. Как жить с этим дальше?..» — эксклюзивно рассказал Михаил Святненко.

К месту аварии выехал очередной караул лейтенанта Владимира Правика, который и приступил к выполнению задач по тушению пожара, возникшему на крыше машинного зала между 4 и 3 энергоблоками, вспоминает ликвидатор Святненко.

По его словам, на помощь выехал очередной караул во главе с лейтенантом Виктором Кибенко, получившим задание локализовать пожар на крыше машинного зала.

"Во многих других помещениях 4-го энергоблока также возникли возгорания на больших площадях. Тушение пожаров осуществлялось в условиях мощного ионизирующего излучения. Когда мы следовали к месту аварии, то уже знали, что были два взрыва, которые вызвали выброс расплавленного графита, из-за чего загорелась пожар на крыше машзала. Горел битум, утеплитель, из-за чего огонь распространялся.

Приборы измерения радиации не справлялись и вышли из строя

"Когда мы подъезжали к городу Припять, я впервые включил дозиметрический прибор. Шкала этого армейского прибора была рассчитана на 50 рентгенов в час. Когда мы ехали по дороге в город, его стрелка резко пошла вправо", — рассказывает Михаил Святненко.

Впоследствии стало ясно, что дозиметрический прибор не справляется с этой нагрузкой. Он просто вышел из строя.

Куда ветер нес радиацию Фото: ТСН

Куда ветер нес радиацию

Михаил Святненко в дальнейшем составлял первую карту разнесения радиации. Благодаря этой карте они искали обходные маршруты, чтобы не подвергаться переоблучению.

"Поскольку роза ветров на днях менялась, сказать, что мы зафиксировали конкретно в этой точке повышенный уровень было нельзя. Он мог измениться буквально через час-два. Там где было опасно, через несколько часов уровень менялся. После взрывов произошли выбросы радиоактивных материалов, в частности, цезия-137, роза ветров пошла с нашей территории на Беларусь, Латвию, Литву, впоследствии — на скандинавские страны (Швеция, Норвегия), а затем — на Германию, Бельгию. Масштабы этой катастрофы были действительно чрезвычайны", — рассказал ликвидатор аварии. .

Напомним, на АЭС в Чернобыле сразу после крушения были сделаны фотографии разрушенного реактора.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео МОТОРОШНАЯ ИСТОРИЯ ЛИКВИДАТОРА о Чернобыльской катастрофе! Эксклюзив TSN.UA!

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