Пожар на газоизмерительной станции в Судже: кто за этим стоит и какие будут последствия для Европы

На Курщине из-за обстрела вспыхнула газоизмерительная станция "Суджа ". Столб из пламени был хорошо заметен даже из Курска. Россияне традиционно обвиняют в атаке на объект Украину, а в Генеральном штабе ВСУ опровергают овинения врага и называют их безосновательными.

"Указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней УАБами. Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией – обстрелял этот объект из артиллерии", – сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Кстати, ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для перемещения своих подразделений.

ТСН.ua выяснял зачем была взорвана газоизмерительная станция (ГИС) и какими могут быть последствия ее повреждения.

Взрыв на газопроводе и вражеское ИПСО

По словам Игоря Козия, военного эксперта Института Евроатлантического сотрудничества, энергетическая сфера всегда была в системе стратегических целей воюющих или враждующих сторон.

"Меня абсолютно не удивляет, что по этой газоизмерительной станции был нанесен удар. Другой вопрос – кем именно он был нанесен. Правду, к сожалению, мы не узнаем, пока кто-то официально не возьмет на себя ответственность. Это может быть удар со стороны РФ, а могут быть какие-то революционные силы в России. Но если украинская сторона отрицает свою причастность, тогда это откровенное ИПСО врага. Это делается специально, чтобы помочь венграм поднимать дальше вопросы раскола внутри Европейского Союза", – рассказывает ТСН.ua Игорь Козий, военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества.

Давление на Европу

Он отмечает, что подрыв ГИС будет иметь серьезные политические последствия.

"Думаю, что это сделано Россией умышленно, чтобы обвинить Украину, что она якобы не выполняет свои обязательства. У меня даже сомнения нет, что враг стремится таким образом повлиять на европейские государства, которые имеют зависимость от поставок российского газа. Это попытка настроить их против Украины и дальше вносить раскол в единство Европы по поддержке нашего государства. Также этот подрыв ГИС можно расценивать как помощь Трампу в борьбе между США и ЕС, а еще как помощь самой России, чтобы раскол внутри Европейского Союза только увеличивался", – отмечает Игорь Козий.

Какие функции выполняла станция?

Эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар отмечает, что станция служит для измерения точного количества газа, пересекающего границу между Россией и Украиной.

Специалист добавляет, что после повреждения станции газопровод не может дальше работать, потому что разгерметизированы внутренние полости. Однако в целом он может работать после соответствующего комплекса работ и без ГИС. Собственно, так и было до того, как станцию построили в начале 2000-х годов.

По словам Михаила Гончара, через газоизмерительную станцию в Судже в общей сложности проходит 5 нитей газопроводов, три из них не использовались с 2015 года, когда Украина прекратила импорт российского газа ( Елец – Курск – Киев; Елец – Курск – Диканька; Елец – Кременчуг – Кривой Рог), а использовалось 2 нити. Первая – газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород", и вторая – газопровод "Прогресс".

"Сейчас эта ГВС и эта "вязка" из 5 газопроводов нефункциональны. Наибольшую трубу диаметром в 1420 миллиметров газопровода "Прогресс", россияне еще раньше привели в негодное состояние, пытаясь использовать ее, как тоннель для проникновения в тыл наших войск. Как по мне, это была совершенно глупая идея, там больше россиян задохнулось в трубе, чем прошло по ней", – рассказывает ТСН.ua Михаил Гончар, эксперт по энергетической безопасности.

Специалист подтверждает, что из-за обстрела вся эта система сейчас находится в нерабочем состоянии, но она вполне может быть восстановлена (без ГИС) за несколько месяцев. А вот пожар на станции будет продолжаться, пока не выгорит весь газ, который был в трубе на момент попадания.

Кто мог уничтожить ГИС?

"Сделали ли это россияне, как отмечают в нашем Генштабе? Да, вполне возможно, если исходить из того, что россияне очень хотят вместе со своими новоявленными американскими партнерами, запустить в работу уцелевшую нить Северного потока-2. Также подрывом станции россияне могут надавить на Польшу, чтобы возобновить функционирование газопровода Ямал-Европа, который идет в Германию через Беларусь и Польшу. Вероятность этого не исключена в контексте потепления российско-американских отношений. Они имеют функциональную нить Северного потока-2, она готова, ее нужно расконсервировать и она может работать, однако, все это требует соответствующего технического аудита и процедуры сертификации. А уже позже, по мере того, как США будут уламывать Украину на какие-то сделки, взамен на что-то, будет реанимировано направление на Суджу", – отмечает Михаил Гончар.

Какие последствия?

Вместе с тем специалист уверяет, что для Украины от подрыва ГИС последствий не будет, потому что мы не используем российский газ и не занимаемся его транзитом.

"С другой стороны, если бы станция оставалась у врага, это бы подпитывало Россию и ее лоббистов в Европе, и, как теперь видим, еще и в США. Они заявляют, что надо просто "помирить украинцев и россиян", запустить газ по трубам, мол, все для этого давно готово. Для них это просто бизнес. Конечно, уничтожение станции не является непреодолимой вещью, нет – один кусок трубы вырезается, ставится новый, а газоизмерительную станцию ​​можно заменить, только оборудование поставить не современное, а российское", – заключает Михаил Гончар.

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