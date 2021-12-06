Пожар на рынке: в Киеве ночью загорелись палатки на базаре в спальном районе Оболонь: фото, видео

Восемь павильонов выгорели дотла: пламя уничтожило и палатки, и находившийся внутри товар.
В Киеве в ночь на 6 декабря загорелись палатки на рынке на Оболони.
Столб дыма и огня был виден за несколько километров.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 6 декабря.
На тушение отправили сразу восемь пожарных машин.
Огонь успел перекинуться на двухэтажное здание, расположенное рядом с торговыми рядами.
Через час пожар был потушен. Но восемь павильонов выгорели дотла. Пламя уничтожило и палатки, и находившийся внутри товар.
Люди не пострадали, поскольку ночью на базаре никого не было.
Причину возгорания должны установить правоохранители. Впрочем, жители района в соцсетях предполагают – не обошлось без поджога. Мол, на площадку в престижном жилом массиве положили глаз застройщики.
Напомним, в Киеве горела многоэтажка: пришлось эвакуировать три десятка человек.
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