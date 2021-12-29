Пожар в COVID-реанимации на Прикапатье: четыре человека погибли, трое — пострадали

Пожар в COVID-реанимации на Прикапатье: четыре человека погибли, трое — пострадали

Подверглись ожогам медики.

В Косовской райбольнице на Прикарпатье, где принимают COVID-больных, в одной из палат интенсивной терапии поздно вечером возник пожар.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 декабря.

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Огонь удалось потушить довольно быстро, но погибли в пожаре трое больных. Еще один пациент скончался от полученных травм. Трое медиков получили серьезные ожоги. Их доставили в областную больницу в Ивано-Франковске. Еще трое пациентов, которые были в соседней реанимационной палате, успели спасти.

На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и полиция. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. Среди версий, в частности, называют неисправность кислородной аппаратуры или посторонний занос огня.

Как сообщалось, во вторник, 28 декабря в городе Чорткове Тернопольской области пламя охватило складское помещение комбината хлебопродуктов вблизи железнодорожного депо. В результате пожара на железнодорожный путь упали конструктивные элементы транспортерной линии комбината хлебопродуктов. В этой связи движение по станции Чортков было временно приостановлено.

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