Пожар в COVID-реанимации на Прикарпатье спровоцировала свеча, которую зажгли за упокой умершего пациента

Медсестра, зажигавшая свечу, получила 90% ожогов и ее состояние критическое.

Поздним вечером в Косовской райбольнице, в одной из палат интенсивной терапии, вспыхнул огонь. В результате погибли три человека, еще несколько получили сложные ожоги.

По информации, которую ТСН подтвердили и в ГСЧС, и в прокуратуре — пожар вызвала свеча, которую одна из работниц реанимации зажгла за упокой у умершего больного.

В реанимации работали одновременно 5 кислородных концентраторов, воздух был перенасыщен кислородом. Из-за открытого огня от зажженной свечи и вспыхнул пожар. Загорелось мгновенно — медицинское оборудование, ткань, все в палате.

В настоящее время в реанимации было семь больных. Один из них как раз умерший. Трое пациентов медики успели эвакуировать, еще один больной также был при смерти, и когда возник огонь – мужчина умер. Еще двое больных сгорели заживо, об этом сообщил руководитель районной больницы.

На время пожара в реанимации находились пятеро человек персонала. Трое из них пострадали, они сейчас находятся в областной больнице. Жизнь 46-летней младшей медсестры висит на волоске, у нее 90% обожженного тела, состояние критически тяжелое. Она на искусственной вентиляции лёгких. Именно она, как говорят коллеги, и зажгла свечу.

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Другая пострадавшая – это тоже медсестра – 59 лет. У нее 60% ожогов тела, состояние тяжелое, но стабильное. И сейчас в Ивано-Франковске рассматривают возможность ее транспортировки в Киевский ожоговый центр.

Еще один пострадавший – врач-реаниматолог. Его жизни, говорят в больнице, угрозы вроде бы нет, его тело обожжено на 20%. «Врач был в сознании. Но точных обстоятельств травм он сказать не может. Потому что шок, пациент в таком состоянии, что не может предоставить информацию», — говорит врач отделения неотложных состояний областной больницы Ольга Таркевич.

В результате пожара в больнице прорвало трубу и здесь сейчас в нескольких отделениях нет тепла. Спасенных пациентов реанимации перевели в другие корпуса, одну переправили в Коломыю.

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