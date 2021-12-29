Пожар в COVID-реанимации в Прикарпатье: двое пострадавших в критическом состоянии, медики прогнозов не дают

Пожар в COVID-реанимации в Прикарпатье: двое пострадавших в критическом состоянии, медики прогнозов не дают

Причины смерти 4 пациентов еще не устанавливаются.

В результате пожара ночью 29 декабря в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу из Косовской районной госпитализировали трех медиков, двое из них — в критическом состоянии.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 29 декабря.

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46-летняя женщина – самая тяжелая. У нее 90% ожогов. Состояние критически тяжелое. Она – на искусственной вентиляции легких. Врачи говорят: шансы выжить у нее минимальны.

Другой пострадавшей – 58 лет. У нее 60% ожогов тела. Состояние тяжелое, но стабильное. И сейчас здесь рассматривают возможность ее переправки на лечение в Киев.

И еще один пострадавший медик – мужчина. Его жизни, говорят в больнице, нет угрозы. Его тело обожжено на 20%.

В Косовской райбольнице погибли четыре человека из-за пожара | Новости Украины

Напомним, в Косовской райбольнице в одной из палат интенсивной терапии вспыхнул огонь. Его удалось потушить достаточно быстро. В этот момент там находились 7 больных. Троих медики успели вынести. Причины смерти 4 пациентов еще устанавливаются: то есть погибли ли они от огня, или по каким-то другим причинам. Эта реанимация была ковидной.

Всю ночь на месте работали спасатели, 8 бригад экстренной медицинской помощи и полиция. Открыто уголовное производство.

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