Пожар в Днепре: спасенные дети волновались за кошку, оставленную в огне

Спасатели согревали семью в пожарном автомобиле.
Семья с тремя маленькими детьми чудом спаслась от огня в Днепре.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 24 декабря.
Когда загорелся одноэтажный дом, родители успели схватить малышей и выбежать во двор. Спасатели согревали семью в пожарном автомобиле, ведь в городе — десятиградусные морозы.
Дети волновались за кошку, оставшуюся в охваченном пламенем доме. Спасателям удалось обнаружить ее в дыму и вовремя вынести.
Через час пожар был потушен. Но огонь успел уничтожить почти весь домашний товар. По предварительным выводам, эпицентр возгорания был на кухне.
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