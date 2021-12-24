Пожар в Днепре: спасенные дети волновались за кошку, оставленную в огне

Пожар в Днепре: спасенные дети волновались за кошку, оставленную в огне

Спасатели согревали семью в пожарном автомобиле.

Семья с тремя маленькими детьми чудом спаслась от огня в Днепре.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 24 декабря.

Когда загорелся одноэтажный дом, родители успели схватить малышей и выбежать во двор. Спасатели согревали семью в пожарном автомобиле, ведь в городе — десятиградусные морозы.

Дети волновались за кошку, оставшуюся в охваченном пламенем доме. Спасателям удалось обнаружить ее в дыму и вовремя вынести.

Через час пожар был потушен. Но огонь успел уничтожить почти весь домашний товар. По предварительным выводам, эпицентр возгорания был на кухне.

Новости Днепра: семья с тремя маленькими детьми чудом спаслась от огня

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