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Пожар в известном приюте для животных в Киеве: свидетели рассказали, что произошло

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Пожар в известном приюте для животных в Киеве: свидетели рассказали, что произошло

Кот / Фото: pixabay.com

По словам свидетелей, спасатели, работавшие на месте происшествия, пытались спасти котят.

В Киеве на Теремках горел известный дом для кошек "Котохата", в результате пожара погибли многие животные. Свидетели рассказывают, что перед пожаром услышали три взрыва.

Об этом рассказала в эфире "Сніданок 1+1" свидетель Татьяна.

По ее словам, пожар был масштабный, огонь был выше деревьев.

Я услышала три взрыва, один был очень мощный и два более слабеньких. Я думала, это ребята наши работают, не обратила внимания., уже пожарные были на месте, уже тушили и очень много людей было. Огонь был выше деревьев", — вспоминает женщина.

Она добавила, что спасатели, работавшие на месте происшествия, пытались спасти котят. Некоторых удалось вынести, однако многие пушистики погибли.

Напомним, поздно вечером 23 сентября в Киеве сгорел известный приют для животных "Котохата". По сообщениям телеграмм-каналов, предварительно пострадало или погибло около 60 животных, проживавших в приюте.

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Дата публикации
Просмотры
1505
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