Пожар в известном приюте для животных в Киеве: свидетели рассказали, что произошло

В Киеве на Теремках горел известный дом для кошек "Котохата", в результате пожара погибли многие животные. Свидетели рассказывают, что перед пожаром услышали три взрыва.

Об этом рассказала в эфире "Сніданок 1+1" свидетель Татьяна.

Также читайте Пожар в приюте для животных в Киеве и теракт в Сомали: главные новости ночи 24 сентября 2023 года

По ее словам, пожар был масштабный, огонь был выше деревьев.

Я услышала три взрыва, один был очень мощный и два более слабеньких. Я думала, это ребята наши работают, не обратила внимания., уже пожарные были на месте, уже тушили и очень много людей было. Огонь был выше деревьев", — вспоминает женщина.

Она добавила, что спасатели, работавшие на месте происшествия, пытались спасти котят. Некоторых удалось вынести, однако многие пушистики погибли.

Напомним, поздно вечером 23 сентября в Киеве сгорел известный приют для животных "Котохата". По сообщениям телеграмм-каналов, предварительно пострадало или погибло около 60 животных, проживавших в приюте.

Читайте также: