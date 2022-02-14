Пожар в киевской гимназии восточных языков: ученики вынужденно пошли на дистанционное обучение

Выгорело не менее полутора тысяч квадратных метров.
В Киеве около двух ночи вспыхнула гимназия восточных языков. Пламя охватило кровлю и два этажа школы.
Выгорело не менее полутора тысяч квадратных метров.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 14 февраля.
Прошло без пострадавших, к моменту возгорания в школе был только сторож.
Три часа полсотни спасателей боролись с огнем.
Почему произошел пожар, сейчас выясняется.
Точно известно, что все ученики гимназии с сегодняшнего дня вынужденно пошли на дистанционное обучение.
Напомним, в 04:39 14 февраля 2022 года пожар в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков был ликвидирован.
Читайте также: