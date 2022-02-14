Пожар в киевской гимназии восточных языков: ученики вынужденно пошли на дистанционное обучение

Пожар в киевской гимназии восточных языков: ученики вынужденно пошли на дистанционное обучение

Выгорело не менее полутора тысяч квадратных метров.

В Киеве около двух ночи вспыхнула гимназия восточных языков. Пламя охватило кровлю и два этажа школы.

Выгорело не менее полутора тысяч квадратных метров.

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Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 14 февраля.

Прошло без пострадавших, к моменту возгорания в школе был только сторож.

Три часа полсотни спасателей боролись с огнем.

Почему произошел пожар, сейчас выясняется.

Точно известно, что все ученики гимназии с сегодняшнего дня вынужденно пошли на дистанционное обучение.

Напомним, в 04:39 14 февраля 2022 года пожар в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков был ликвидирован.

В Киеве загорелась гимназия восточных языков | Новости Украины

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