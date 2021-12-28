Пожар в костеле святого Николая, дрифт возле Софии и носки под запретом: каким был 2021 год для Киева

Пожар в костеле святого Николая, дрифт возле Софии и носки под запретом: каким был 2021 год для Киева

ТСН.ua собрал самые громкие события в Киеве.

Рекордная смертность от коронавируса в Киеве, пожар в костеле святого Николая, запрет продажи носков во время январского локдауна и скандальный дрифт возле Софии – чем запомнился киевлянам 2021 год.

ТСН.ua собрал самые громкие события в Киеве.

Пожар в костеле Святого Николая: уничтожен уникальный орган, но алтарь уцелел

3 сентября поздно вечером в Киеве вспыхнул костел Святого Николая — возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара уникальный орган в костеле — уничтожен, люстра упала, аварийное здание теперь требует реставрации не только снаружи, но и внутри, поскольку пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах. К счастью, потерпевших не было. Как сообщили в ГСЧС, в 22:41 пожар был локализован на площади 80 кв. м, а в 23:26 – ликвидирован.

Пожар в костеле Святого Николая вероятно вспыхнул во время репетиции на органе

По информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, причиной возгорания было короткое замыкание в органе.

В Министерстве культуры заявили, что на восстановление киевского костела Святого Николая понадобится от 75 миллионов гривен. Около 20 миллионов гривен выделили представители украинского бизнеса.

Костел Святого Николая в Киеве построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким.

Здание делят между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины как помещение для концертов, и приход святого Николая Римско-католической церкви в Украине, которая проводит здесь богослужение.

В Киеве костел Святого Николая в июне 2022 года передадут римско-католической общине.

Дрифт возле Софии Киевской

В историческом центре Киева, возле Софии Киевской, 10 августа проходили рекламные съемки с использованием экстремальных элементов. В частности, два автомобиля дрифтовали на большой скорости посреди пешеходной зоны. Поэтому проходившие мимо люди находились в опасности, поскольку специальных ограждений установлено не было.

Кроме того, покрытие на Софийской площади было значительно загрязнено по следам автомобильных колес – вокруг памятника Богдану Хмельницкому и на площади появилась огромная черная от шин восьмерка.

Как выяснилось, на Софийской площади дрифтовали украинская рэперша Alyona Alyona и комментатор киберспортивных соревнований Виталий Волочай. Экстремальную езду организовала компания Red Bull, которой власти Киева не позволили проводить такие съемки.

Профессиональные дрифтеры, которые принимали участие в съемках в Киеве, были довольны заездом в начале скандала

Полиция Киева начала уголовное производство из-за дрифта на Софийской площади по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Исторический центр города отмывали волонтеры. К ним со щеткой в руке присоединилась рэперша Alyona Alyona со своей командой. Через несколько дней следы от колес спорткаров удалось отмыть.

Киев накрыла волна обысков: почему силовики "трясли" КГГА

Киев накрыла волна обысков. Сотрудники фискальной службы вместе со столичной прокуратурой "трясли" одновременно КГГА и целый ряд столичных коммунальных предприятий. Подозревают, что городские чиновники причастны к миллионным хищениям. И обвиняют в уклонении от налогов, махинациях на закупках, незаконном выделении площадей.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко на обыски отреагировал достаточно эмоционально, отметив, что такого не было даже при Януковиче. Мэр Киева говорит – это спецоперация против него лично.

В итоге 23 столичным чиновникам доложено о подозрении в хищении бюджета Киева.

"Творил современную историю Киева": умер бывший глава столицы Александр Омельченко

В столице 25 ноября на 84-м году жизни умер экс-мер Киева Александр Омельченко. В начале ноября у Омельченко диагностировали коронавирус на фоне ряда сопутствующих болезней и госпитализировали. Более двух недель врачи боролись за его жизнь, но болезнь победила.

В Киеве попрощались с бывшим главой города

Бывшего градоначальника похоронили 29 ноября на центральной аллее Байкового кладбища, возле могилы экс-премьера Украины Ефима Звягильского, умершего 6 ноября от осложнений от коронавируса. Рядом расположена могила легендарного хореографа Григория Чапкиса, умершего 13 июня на 91 году жизни после продолжительной болезни.

Виталий Кличко, присутствовавший на церемонии прощания и захоронения, отметил, что они с Александром Омельченко были знакомы много лет. "Сан Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным, с мудрым юмором, советами опытного управленца", – сказал он.

Кличко вспомнил, как Омельченко посещал его и брата боксерские поединки. "Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет. Но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю", – подчеркнул мэр Киева.

Носки под запретом

В Киеве, как и во всей стране, с 8 по 25 января 2021 года правительство ввело локдаун, повлекший за собой ряд ограничений и запретов, иногда достаточно курьезных. Так, например, в супермаркетах Киева и Киевской области стеллажи с носками, губками для посуды и другими бытовыми товарами сотрудники заклеивали красными и желтыми лентами.

Фото із соцмереж

Люди тогда шутили, что "коронавирус по ходу сидит в носках и губках для посуды".

Степанов прокомментировал, почему вовремя локдауна нельзя покупать носки

Пик коронавируса в Киеве

В ноябре ситуация с коронавирусом в Украине в целом и в Киеве в частности была самой тяжелой. Напомним, 10 ноября за сутки умерли 73 человека — это был печальный антирекорд, такого количества смертей от коронавируса в Киеве еще не было за все время пандемии.

Реанимации в столичных больницах были заполнены до основания.

Впрочем, на сегодняшний день ситуация в столице улучшилась, места в больницах освобождаются, а сам коронавирус пошел на убыль.

В настоящее время в Киеве больше половины взрослого населения полностью вакцинировано. А это уже дает надежду, что пик коронавирусной болезни Киев прошел и дальше будет только лучше.

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