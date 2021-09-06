Пожар в костеле Святого Николая повредил уникальный орган: кто будет платить за его восстановление

Еще 2 года назад руководство зала камерной и органной музыки говорили, что стоимость органа составляет не менее 1 млн евро.
5,8 млн на счету и еще 29 млн — обещанные деньги спонсоров. Именно столько составляет благотворительный сбор на восстановление дома органной и камерной музыки и органа, который сгорел. Противоаварийные работы планируют начать с середины октября. Орган будут обновлять за государственные деньги.
О судьбе костела и инструмента говорится 6 сентября в сюжете ТСН.19:30.
75 млн гривен — по меньшей мере столько денег денег нужно, чтобы спасти костел изнутри. Пока окончательной оценки ГСЧС еще нет, эксперты должны сделать свои заключения. Из-за того, что в костеле были высокие температуры, могут быть скрытые трещины и повреждения.
Пожар начался в ночь на субботу около 10 вечера, пожарные приехали вовремя и за 40 минут удалось потушить огонь. Но очень сильным было задымление и непонятно, насколько костел пострадал. Орган был уничтожен полностью, а внутреннее убранство, которое не сгорело, было залито водой.
Пока план действий таков: в первую очередь нужно закрыть разбитые окна, чтобы влага не попадала в помещение. Далее должно быть проведение противоаварийных работ, обследование и ремонт кровли, ремонт конструкций и ремонт кровли.
В бюджете также заложены 148 млн гривен на ремонт внешней отделки костела, но пока все эти деньги заблокированы из-за тендерных процедур. В эту сумму не включено обновление органа, поскольку есть задача сохранить сам костел.
Еще 2 года назад руководство зала камерной и органной музыки говорило, что стоимость органа составляет не менее 1 млн евро. Пока Дом органной и камерной музыки комментарии не дает, и проходят совещания, в которых решают, как быть в условиях, когда орган полностью уничтожен.
Римо-католики настаивают, что возвращать орган на прежнее место нельзя, потому что он закрывает алтарь. Новый орган должен быть меньше и размещаться на хорах, если его все-таки оставят в этом помещении.
Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, какая ситуация сейчас с костелом святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара, и что нужно сделать для старта восстановительных работ.
Напомним, 3 сентября поздно вечером в Киеве вспыхнул костел Святого Николая. Возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также сгорел уникальный орган.
Впоследствии стало известно, что представители бизнеса дали по 1 млн грн на восстановление костела.