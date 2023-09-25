Пожар в "Котохате": стало известно, сколько кошек погибли и пострадали в результате поджога

В результате пожара в приюте для кошек – "Котохате", который произошел в Киеве на Теремках вечером 23 сентября, погибли семь кошек. Другие животные получили ожоги и ранения, пять кошек в тяжелом состоянии доставили в ветеринарную клинику.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал ветврач реанимационного отделения Юрий Гапусенко.

По его словам, многих пушистиков из пожара спасали местные жители.

"К сожалению, три из них уже были без признаков жизни. Один котёнок в крайне тяжелом состоянии, с очень серьезными тяжелыми поражениями, ожогами. Они были крайне тяжелыми, дальнейшее лечение было нецелесообразно, поэтому провели эвтаназию", — рассказал ветврач.

Из всех кошек, доставленных в ветеринарную больницу, спасти удалось только одного.

В настоящее время кот по имени Рыжик проходит лечебные процедуры и имеет хороший аппетит. Через несколько дней его выпишут.

"Чувствует себя очень хорошо, спит, сейчас получает противовоспалительные препараты и кислородную терапию", – рассказал Юрий Гапусенко.

Владелеца "Котобазы" Наталья Петрещенкова рассказала, что правоохранители подозревают поджог. Однако камер наблюдения во дворе нет, поэтому кто мог безжалостно поджечь здание, где находились 58 кошек и котят, пока неизвестно.

Следователи Голосеевского управления полиции начали расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о поджоге приюта "Котохата".

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