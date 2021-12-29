Пожар в "ковидной" реанимации на Прикарпатье: в каком состоянии пострадавшие и известна ли уже причина

В связи с трагедией в больнице областные власти объявили завтра на Прикарпатье день траура.
После трагедии в Косове на Прикарпатье, где ночной пожар в "ковидной" реанимации унес жизни трех человек, а еще троих пытаются спасти, чиновники издали распоряжение. Реанимации всех районных больниц ждут проверки противопожарной безопасности, а медиков — дополнительный инструктаж по работе с кислородным оборудованием.
О том, в каком состоянии пострадавшие и известна ли уже причина пожара – 29 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.
Сейчас в областной больнице остаются двое пострадавших. Одна из женщин – 46-летняя санитарка балансирует между жизнью и смертью. У нее 90% обожженного тела. Состояние критически тяжелое. Пациентка на искусственной вентиляции легких.
Еще один – врач-реаниматолог. Его жизни, говорят в больнице, угрозы якобы нет. Его тело обожжено на 20%.
С ивано-франковского аэродрома несколько часов назад взлетел самолет ГСЧС. В Киевский ожоговый центр он доставил одну из пострадавших во время пожара. Это 59-летняя медсестра реанимации. У нее 60% ожогов тела. Состояние тяжелое, но стабильное.
Относительно причин пожара — говорят, якобы одна из работниц реанимации зажгла свечу за упокой больного, который умер. А воздух реанимации был перенасыщен кислородом – работали одновременно 5 концентраторов. Из-за огня от свечи загорелось мгновенно все в палате.
В обладминистрации состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. И там была озвучена основная версия причины пожара. Свеча там фигурирует. Но не только. Есть более масштабные факторы — неисправность коммуникаций, которые подводили кислород к палатам.
В реанимации, кроме умершего, было еще 6 больных. 3 из них эвакуировали спасатели. Еще один "ковидный" больной был при смерти. И когда загорелось – умер, еще 2-е – сгорели заживо. Из-за пожара в больнице прорвало трубу и в нескольких отделениях пропало отопление. Спасенных пациентов реанимации перевели в другие корпуса этой и Коломыйской больницы.
В связи с трагедией в больнице областные власти объявили завтра на Прикарпатье день траура. Просят отменить все развлекательные мероприятия. А чиновники уже распорядились проверить противопожарную готовность во всех реанимациях районных больниц.
Напомним :
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В Косовской районной больнице в Ивано-Франковской области, где принимают больных на COVID-19, в одной из палат интенсивной терапии возник пожар.
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Пожар возник в палате реанимационного отделения на первом этаже четырехэтажного здания больницы. Огонь охватил 55 кв. м. В палате в этот момент находились 7 больных. Троих медики успели вынести.
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На месте пожара обнаружили тела двух человек – 76-летней женщины и 79-летнего мужчины. В морге, по данным медиков, находятся еще тела двух человек, причина их смерти устанавливается. По предварительным данным, среди четырех погибших один человек умер в результате коронавирусной болезни.
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В результате пожара получили ожоги еще трое работников больниц. Их госпитализировали в областную больницу в Ивано-Франковске, двое из них — в критическом состоянии.