Пожар в Одессе: огонь уничтожил более 200 квадратных метров здания колледжа

Пожар в Одессе: огонь уничтожил более 200 квадратных метров здания колледжа

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В Одессе горело здание одного из корпусов колледжа экономики и гостиничного бизнеса.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 21 февраля.

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Огонь уничтожил более двухсот квадратных метров. К моменту приезда спасателей пылало на первом и втором этаже, частично горела и крыша. Была угроза, что пламя перекинется на соседние дома, поэтому к тушению привлекли более трех десятков пожарных.

Менее чем через час пожар был ликвидирован. Обошлось без пострадавших. Обучение в этом корпусе в последнее время не проводилось. Причины возгорания выясняются.

Это уже второй мощный пожар в зданиях, занимавших колледж. Напомним, в декабре 2019 полностью выгорел его главный корпус на Троицкой. Тогда погибли 16 человек, в том числе и студенты учебного заведения.

В Одессе горело здание одного из корпусов колледжа экономики и гостиничного бизнеса

Напомним, что в Овидиополе по улице Скуртянской произошел пожар. Спасатели на месте обнаружили тело 56-летней женщины.

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